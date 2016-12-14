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Fethullah Gülen'in evinde arama yapıldı

Fethullah Gülen'in Edirne'deyken kaldığı evde arama yapıldı

14 Aralık 2016 00:12

Fetullah Gülen'in, Edirne'de imam olarak görev yaptığı yıllarda kaldığı, sonradan vakfa dönüştürülen binada arama yapıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilaverbey Mahallesi'ndeki evde gizli bölmeler olduğuna ilişkin ihbar üzerine harekete geçti.

Savcılık talimatıyla, jandarma ekiplerinin yanı sıra Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de aramaya katıldı.

'FETÖ'ye bağlı Trakya Şükrüpaşa Eğitim ve Kültür Vakfı merkezi olarak kullanılan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen binada jandarma ve polis ekipleri detaylı arama yaptı, bazı dolaplar ve duvarlar kırılarak incelendi.

Yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından ekipler binadan ayrıldı.

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