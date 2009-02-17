Fethullah Gülen'in Erbil ilgisi

Mesajı okuyan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil, Gülen'in Abant Platformu tarafından düzenlenen toplantılara ilk kez mesaj gönderdiğini söyledi. Gülen'in mesajı şöyle:"Kıymetli katılımcılar, değerli akademisyen, siyaset ve düşünce adamları; sizleri yüce Mevlâ'nın sonsuz selamı ile selamlarım.Erbil tarihî, kültürel, insanî ve toplumsal değerler bakımından dünyanın en zengin ve mümbit bölgelerinden birisidir. Kadimde çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış sosyal ve siyasal roller üstlenmiştir.Abant Platformu ve değerli katılımcılarını, bölgeye gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı tebrik ediyorum. Zira bugün Erbil, tarihî günlerinde olduğu gibi kültürel, ticarî ve eğitim faaliyetleri ile göz doldurmaktadır. Karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine ve stratejik bir coğrafyaya vücut vermektedir. Kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma aynı coğrafyayı paylaşan insanların vazgeçemeyecekleri ve ertelemeyecekleri kadar ehemmiyetli evrensel ve insanî dinamiklerdendir. Bugün ortak bir akıl ve tavır üretmek için çok fazla saiklerimiz mevcuttur.Son asırda bölge uluslararası yoğun bir siyasî ilgiye mazhar olmuştur. Şüphesiz savaş da barış da farklı insanî ve uluslararası ilişkiler öğretmekte ve ciddi kazanımlar sağlamaktadır. Getirdiği dramların yanında belki öğretici, insanı olgunlaştırıcı yanları da mevcuttur. Fakat eninde sonunda toplumsal hayata; yani normalleşme sürecine geri dönmek gerekmektedir.Şüphesiz esas zorluk bundan sonra başlayacaktır. Ciddi fedakârlık, sabır ve tahammül gerekir. Türkiye'de binler hatta milyonlar bu coğrafyaya zihnen, fikren ve manen alaka duymaktadırlar. Karşılıklı kardeşlik, yakın dostluk ve komşuluk ilişkileri içerisinde terettüp edecek her fedakârlığa, tecrübe alışverişine ve bilgi paylaşımına açık yüreklilikle ilgi göstermektedirler.Umarım bu toplantı, kısa zamanda toplumsal ve kültürel neticeler ve semerelere vesile olur. Yöre halkının maddi-manevi sıkıntılarının azalmasına, bölgedeki acıların dinmesine bir nebze de olsa katkıda bulunur. Bu vesile ile tüm katılımcıları gönülden kutlar, Erbil'i temsil eden mümtaz şahsiyetleri ve ilim adamlarını da hürmetle selamlar; konukseverliğinizin bereketli bir atılıma ve muvaffakiyete vesile olmasını yüce Mevlâ'dan niyaz ederim.Allah'ın sonsuz selamı ile..."