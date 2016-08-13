Fethullah Gülen'in doktoru olduğu iddia edilen profesör, YÖK'ten aldığı bursla ABD'ye gitmiş

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'i tedavi etmek için ABD'ye gittiği iddia edilen Prof. Dr. Mehmet Yazıcı'yla ilgili olarak açıklama yaptı. Yazıcı'nın Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) aldığı bursla ABD'ye gittiği belirtilen açıklamada, "Adı geçen öğretim üyesinin iki kez olmak üzere 2 aylık yıllık izin talepleri uygun görülmemiş, aylıksız izne ayrılmış ve izinlerin kabul edilmemesine müteakip istifa etmiştir" dendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Daha önce de mükerrer kez gündeme gelen ve en sonolarak bir haber programında dile getirilen Mehmet Yazıcı’nın, üniversitemizde öğretim üyesi iken ABD’ye gitmesi konusu çarpıtılmaktadır. Mehmet Yazıcı, 10 Ağustos 2013 tarihinde 3 ay süre ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan aldığı bursla ABD’ye gitmiştir. Adı geçen öğretim üyesinin iki kez olmak üzere 2 aylık yıllık izin talepleri uygun görülmemiş, aylıksız izne ayrılmış ve izinlerin kabul edilmemesine müteakip istifa etmiştir. Kendisi ile ilgili idari ve adli süreç ayrıca devam etmektedir. Devletimizin tüm kurumlarının, milletimizin varlığına kastetmiş hainleri temizleyeceğine kimsenin şüphesi olmasın" denildi.