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Fethullah Gülen'in 'bahçevan'ı yakalandı

Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı

13 Nisan 2018 14:09

Adana'da sürdürülen 'FETÖ'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda yakalanan Kamuran E.'nin 'Bahçevan' lakaplı örgütün üst düzey askerî imamı olduğu ortaya çıktı. Fethullah Gülen'in, Kamuran E.'ye 'Gülen' imzalı saat gönderdiği de belirlendi.

DHA'nın haberine göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye yönelik, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan 'gaybubet' evine operasyon düzenledi. 11 Nisan'da yapılan baskında, Kamuran E.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Örgütü ayakta tutmaya çalıştılar

Ekipler, Kamuran E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dağılma sürecine giren örgütü tekrar toparlamaya çalıştığı ve devletin çeşitli birimlerine tekrar sızmak istediklerini öğrendi. Ayrıca Kamuran E.'nin de üst düzey askeri imam olduğu, bizzat örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından 'Bahçevan' lakabı verilip, kendisine imzalı saat verdiği anlaşıldı. Evde yapılan aramalarda ise 84 bin lira para ve örgütsel doküman bulundu.

"Bahçevan" lakabını Fethullah Gülen verdi

Yapılan operasyonda gözaltına alınan Kamuran E.'ye ise bizzat terörist başı Fetullah Gülen tarafından 'çocukları sınavlara iyi hazırlayan', 'iyi seçen' anlamında örgüt tarafından kullanılan "bahçevan" lakabı verildiği öğrenildi. Polis 6 kişiyi emniyette sorguya aldı. Zanlıların ifadeleriyle örgütün biraz daha çözülmesi bekleniyor.

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