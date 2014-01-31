Fethullah Gülen'in avukatı: Ses kayıtları montajlanarak servis ediliyor

Fethullah Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak, Gülen'e ait olduğu iddia edilen telefon görüşme kayıtlarıyla ilgili olarak "Ülkemizde en az 6 aydır sistemli bir şekilde illegal dinleme yapılmakta ve bu dinlemelerle elde edilen veriler montajlanarak ve çarpıtılarak servis edilmek suretiyle kara propagandanın aracı olarak kullanılmaktadır" dedi.

Hükümetin yasa dışı dinlemeler konusunda sessiz kaldığını vurgulayan Albayrak ‘’müvekkilime ait olduğu iddia edilen montaj ve çarpıtmayla malül bu kayıtlar siyasi bir mühendislik ve yolsuzlukları unutturmaya yönelik bir propaganda amacından başka bir anlam taşımamaktadır. Söz konusu görüşmelerde geçen ifadeler açıkça yalandır ve iftiradır’’ ifadelerini kullandı.

Nurullah Albayrak'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bazı internet sitelerinde '’Fethullah Gülen'in son ses kaydı'’ başlığıyla Sayın Gülen'e ait olduğu iddia edilen telefon görüşme kayıtları yayınlanmıştır. 22 Ocak tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, 'müvekkilimin telefon görüşmeleri hukuka aykırı olarak bir süredir dinlenmekte ve kuvvetle muhtemeldir ki önümüzdeki süreçte bu telefon görüşmeleri montajlanarak ve çarpıtılarak kara propagandanın bir parçası olarak servis edilecektir' demiştik.

Bugün net bir şekilde görülmüştür ki, ülkemizde en az 6 aydır sistemli bir şekilde illegal dinleme yapılmakta ve bu dinlemelerle elde edilen veriler montajlanarak ve çarpıtılarak servis edilmek suretiyle kara propagandanın aracı olarak kullanılmaktadır.

Mahkeme kararı olmaksızın telefonların dinlenmesi suç olup, bu kayıtların yayınlanması da TCK.'nın 133. Maddesine göre 5 yıla kadar hapis cezasını gerektirmektedir. Müvekkilimle ilgili bir soruşturma olmadığı gibi telefon dinlenmesine dair bir mahkeme kararı da bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu telefon görüşme kayıtları illegal dinleme ürünüdür. İllegal olması nedeniyle de istenildiği şekilde montaj yapılmaya ve çarpıtılmaya müsaittir. Müvekkilime ait olduğu iddia edilen montaj ve çarpıtmayla malül bu kayıtlar siyasi bir mühendislik ve yolsuzlukları unutturmaya yönelik bir propaganda amacından başka bir anlam taşımamaktadır.

Müvekkilime ait olduğu belirtilen görüşmelerle birlikte servis edilen kayıtlarda isminin Süleyman olduğu belirtilen şahısla müvekkilimin bir ilgisi ya da irtibatı bulunmamaktadır. Söz konusu görüşmelerde geçen ifadeler açıkça yalandır ve iftiradır. Müvekkilime ait olduğu belirtilen ve montajlanmak suretiyle hazırlandığı açık olan kayıtlarla, Süleyman isimli şahsın telefon görüşme kayıtları eş zamanlı olarak servis edilmiş ve bununla malum çevrelerce yürütülen algı operasyonundaki iftiraların desteklenmesi hedeflenmiştir.

Montajlanma suretiyle hazırlandığı açık olan kayıtlarda bahsedilen hadiselerle tarihlerin birbiriyle örtüşmediği açık olarak görülmektedir. Bu durum kayıtlardaki montajı ve çarpıtmayı başka bir delile ihtiyaç olmaksızın göstermektedir.

İsminin Süleyman olduğu belirtilen kişinin konuşmalarında geçen Kasım ayında yeni bir parti kurulacağı ve 78 milletvekilinin istifa edeceği, kendisinin müvekkilimle İsrail arasında bağlantı kurduğu ve sayın Cumhurbaşkanının da adının geçtiği diğer iddialar açık birer iftiradan ibarettir.

İktidar tarafından adli telefon dinlemeleri her fırsatta eleştirilmekte ancak illegal dinlemeler konusunda aynı hassasiyet gösterilmemekte ve hatta bir kısım siyasetçiler tarafından illegal telefon görüşmeleri ve özel hayatın mahremiyetini ihlal eden görüntüler miting meydanlarında seçim malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bu durum failleri cesaretlendirmektedir. 11 yıllık iktidar döneminde yasadışı dinleme ve izlemeden birçok kişi mağdur olmasına rağmen sorumluların bulunamamış olması manidardır.

Müvekkilime yönelik sevgi ve teveccühün en önemli kaynağı millet ve insanlık yolunda hizmet ederken ilk günkü halini, iç ve dış bütünlüğünü muhafaza etmesidir. 'Ankara'nın Karanlık Dehlizleri' tarafından istenildiği kadar izlensin veya dinlensin ortaya çıkacak tek şey, müvekkilimin İslam'a, Milletimize ve İnsanlığa hizmet sevdasından başka bir şey olmayacaktır.

İllegal dinlemelerin sorumluları ve Süleyman isimli şahıs hakkında gerekli yasal başvurular tarafımızdan gecikmeksizin yapılacaktır.