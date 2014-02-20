Fethullah Gülen'in avukatı: Ses kayıtları montaj

Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, bazı gazete ve internet sitelerinde yayımlanan ses kayıtlarında montaj olduğunu söyledi.

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak, önceki gün bazı internet sitelerinde yer alan ses kayıtlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “ Ankara’nın karanlık dehlizleri, hukuka saygı ve insanlığa hizmet sevdasından başka bir şey elde edemez” denildi. Ses kayıtlarının Gülen’e yasadışı dinlemenin sürdüğünü gösterdiği kaydedilirken, “Suç mahsulü olan bu montaj kayıtlar birtakım siyasi kişiliklerce siyasi toplantılarda kullanılmakta ve kirli “bitirme planı”na payanda yapılmaya çalışılmaktadır” denildi.

Açıklamada, Fethullah Gülen’e ait illegal telefon dinlemesiyle elde edilen ses kayıtlarının montajlanarak yayımlandığına dikkat çekildi. Albayrak, bugüne kadar yasadışı dinlemeler ve bunların yayımlanmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatarak, bu kayıtlara karşı da yasal hakların kullanılacağını ifade etti. Konuşmalarda millete hizmet sevdasının yer aldığı belirtilen açıklamada “Müvekkilim, ‘Ankara’nın karanlık dehlizleri’ tarafından istenildiği kadar izlensin veya dinlensin ortaya çıkacak olan, hukuka saygı ve insanlığa hizmet sevdasından başka bir şey olmayacaktır. Suç mahsulü olan bu montaj kayıtlar birtakım siyasi kişiliklerce siyasi toplantılarda kullanılmaktadır” denilerek yasadışı dinlemelerin bir plan dahilinde yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bugün anlaşılmıştır ki, yasadışı dinleme faaliyeti kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.