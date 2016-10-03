Fethullah Gülen'i 'Mehdi' ilan eden hâkimin kararı yok hükmünde sayıldı

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'i, mahkeme kararıyla 'Mehdi' ilan eden, Hz. İsa'nın Gülen'in arkasında namaz kılacağını kararında belirten İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi İlhan Karagöz'ün verdiği karar, Yargıtay'ın da görüşü alındıktan sonra “yok” hükmünde sayıldı. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, böylece, Gülen'in mahkeme kararıyla “mehdiliği” de kaldırılmış oldu.

Duruşma tarihini değiştirdi

Balyoz davasının bazı avukatları, bu davanın başlangıcındaki bilirkişilerin görevlerini kötüye kullandığı iddiasıyla haklarında suç duyurusunda bulunmuş, bunların cezalandırılmasını istemişti. Darbe girişiminden 11 gün önce 18. Asliye Ceza Hâkimi İlhan Karagöz, şikâyetçilerin avukatlarının haberi olmadan duruşma gününü öne aldı, konuyla ilgisi olmamasına rağmen şu kararı verdi:

“Asa'yı Musa, Fethullah Gülen Hoca ile birlikte ortaya çıkacak ve daha sonraki süreçte de Hz. İsa Aleyhisselam dünyaya gelecek ve Mehdinin arkasında namaza duracak. Ben de herhalde bu kararımla Ceh-Cah (Mehdinin ikinci ardamı) oluyorum.”

Kararı veren hâkim İlhan Karagöz, darbe girişiminden sonra tutuklanan hâkimler arasında yer aldı. Kararın Yargıtay tarafından mı bozulacağı ya da nasıl bir işlem yapılması gerektiği konusunda Yargıtay'dan görüş istendi. Mahkemenin yeni hâkimi Hakan Özer kararı yok hükmünden saydı. Önceki duruşmada sanıkların yakalanması kararı kaldırılmıştı. Yeni kararla yakalama emrinin devam ettirilmesi, Genelkurmay Askeri Savcılığı'na gönderilen suç duyurusunun, işlem yapılmadan mahkemeye iadesi istendi. Şikâyetçi Albay Erdal Akyazan'ın avukatı Hamit Baykara, duruşmanın 8 Aralık tarihine ertelendiğini söyledi.