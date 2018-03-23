Fethullah Gülen'e 'vatan haini' diyen gazeteciye hapis cezası

Erzincan Detay adlı haber sitesinin sahibi Hüseyin Adalan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardındanki isim olduğu iddia edilen Fethullah Gülen'e yönelik olarak ifadeleri nedeniyle 2 farklı cezaya çarptırıldı. Adalan, bir yazısında 'Fethullah Gülen Terör Örgütü' dediği için 50.000 lira tazminata, başka bir yazısında Gülen'e 'vatan haini' dediği için de 6 yıl 6 ay hapis ve 10.000 lira tazminata mahkûm oldu.

Erzincan Detay adlı haber sitesinin sahibi Hüseyin Adalan 2014 yılında sitesinde kaleme aldığı yazıda, ‘Fethullah Gülen Terör Örgütü’ tanımını kullandı. Bunun üzerine Gülen’in avukatları Adalan’dan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine o dönemde görevde olan ancak şu an FETÖ’den müebbet hapis cezasıyla cezaevinde bulunan başsavcı Mehmet Burak Uzun tarafından Adalan hakkında iddianame hazırlandı.

Diken'den Tunca Öğreten'in haberine göre, Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan Adalan hakkındaki ilk karar yaklaşık 5 ay önce verildi.

Halen görevde olan yargıç Muharrem Yiğittürk, Adalan’ı suçlu buldu ve 50.000 lira tazminata mahkum etti.

'Mahkumiyeti kesinleşene kadar masumiyet esastır"

“Davacı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlaması ile soruşturma yürütüldüğü bilinmektedir. Ne var ki, mahkumiyet hükmü kesinleşene kadar kişiler yönünden masumiyet esastır. Söz konusu haberlerde, söz konusu olduğu şekilde mutlak ithamların basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla davacı hakkında anılan soruşturmadan dolayı mahkumiyet kararı verilse dahi FETÖ ibaresi kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyacaktır.”

Aynı mahkeme, kararından 1.5 ay sonra Adalan hakkında bir karar daha verdi. Kaleme aldığı bir yazıda, Gülen’e ‘vatan haini’ dediği için açılan davada bu defa da Adalan’a 6 yıl 6 ay hapis ve 10 bin lira tazminat cezası verildi.

"Paraları ödemeyeceğim"

Mahkemenin iki kararını değerlendiren Adalan, üst mahkemenin cezaları onaması durumunda karara direneceğini ve para cezalarını ödemeyeceğini söyledi.

Adalan sözlerine şöyle devam etti:

“Bir kez bile hakim karşısına çıkmadım. Adalet o kadar hızlı işledi ki gıyabımda ceza verdi mahkeme. Şu an darbe girişimi gerçekleştirilmiş gibi hissediyorum. Ülkede adalet yok ama adalet bakanı var. Teröriste ‘terörist’, vatan hainine ‘vatan haini’ demek suç olmuş.”

Gülen hâlâ müşteki ve mağdur

Fethullah Gülen’in Türkiye’de hala müşteki ve mağdur sıfatında olduğunu söyleyen Adalan, üst mahkemenin kararı onaması durumunda bu kararın emsal olacağını ve Gülen’e ‘terörist’ diyen herkesin ceza alacağını savundu.

Adalan şöyle konuştu:

“FETÖ’den müebbet ceza almış, cezaevinde yatmakta olan bir savcının hazırladığı iddianameyle ceza aldım. FETÖ’ye ‘FETÖ’ demek suçsa, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dava açsınlar.”