Fethullah Gülen’e sürpriz bir soruşturma

Bir suç ihbarını değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen hakkında yeni bir soruşturma başlattı.



ABD’den Türkiye’ye dönüş planları yapan Fethullah Gülen hakkında, “örgüt kurmak” suçlamasıyla yaklaşık bir ay önce sürpriz bir soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, bir suç ihbarını değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen hakkında yeni bir soruşturma başlattı.



Başsavcı Vekili Hamza Keleş, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin’i Gülen hakkındaki soruşturmayı yürütmekle görevlendirdi.



Emniyetten yazı



Soruşturmanın, özel yetkili savcılığın görev alanına giren “örgüt kurmak” suçundan yürütüldüğü belirtildi. Savcı Tuğtekin, gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine, “Biz görevimizi yapıyoruz” demekle yetindi.



Gülen hakkında 2000’de de eski DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından “silahsız örgüt kurduğu” iddiasıyla dava açılmıştı. Dava, 2003’te Şartla Salıverme Yasası kapsamına alınarak ertelenmişti. Gülen’in avukatları ise Terörle Mücadele Yasası’nın değiştiğini belirterek, davanın beraatle sonuçlandırılmasını istemişti.



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi de Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, “Gülen’in örgüt kurmadığı” yönündeki yazısı doğrultusunda davayı beraatla sonuçlandırmıştı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bu kararı oybirliğiyle onamıştı.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dairenin bu kararına itiraz etmişti. Gülen’in Türkiye’de kurup yurtdışında organize ettiği örgütün, şeriat devleti kurmayı amaçladığını öne sürmüştü.

