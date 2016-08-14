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Fethullah Gülen'e şiir yazan şair Denizli'de gözaltına alındı

Rıfat Sayar, hakkında bir süre önce yakalama kararı çıkartılmıştı

14 Ağustos 2016 20:31

Denizli’de, “FETÖ/PDY” soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şair Rıfat Sayar, Karahayıt Mahallesi’ndeki bir otelde gözaltına alındı.

Hakkında biri süre önce yakalama kararı çıkarılan şair Rifat Sayar’ın Karahayıt’ta olduğunu belirledi.

Hürriyet'te yer alan habere görei bu sabah, şairin kaldığı otele operasyon düzenlendi. Fetullah Gülen için yazıp okuduğu şiirlerle tanınan şair Rıfat Sayar gözaltına alındı.

Kendine ait kimlikle otele giriş yaptığı belirlenen Sayar jandarmadaki işlemlerinin ardından polise teslim edildi. 

Rıfat Sayar’ın kaldığı otelin sahibi H.E. de, Denizli’de işadamlarına yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmıştı.

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