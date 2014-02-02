Fethullah Gülen'e ses kayıtlarını neden sormadı?

Fethullah Gülen’le yaptığı röportajda merak edilen soruları sormadığı için eleştirilen BBC muhabiri Güney Yıldız, “Zaman sorunu ve söyleşinin odak kaybı yaşamaması için bazı soruları elemek durumunda kaldık” dedi.

Fethullah Gülen’le Pensilvanya’daki evinde röportaj yapan gazeteci Güney Yıldız, röportajın arka planını Vatan gazetesinden Hüseyin Yayman’a anlattı.



Gündemdeki sıcak konular olan ses kayıtlarını ve savcıların arayamadığı TIR’ları Gülen’e sormamasını zamanın kısıtlı olmasıyla açıklayan Yıldız’a cemaat üyesi olup olmadığı da soruldu.

Yayman’ın köşesinden ilgili bölüm şöyle:



“Gülen cemaati üyesi misiniz?

Ben gazeteciyim ve BBC’de çalışıyorum. Herkese ve her kesime eşit mesafede durmak zorundayım. Geçmişte farklı kesimlerle ilgili haberler ve söyleşiler yaptım. Türkiye’deki siyasi kutuplaşmanın dışında kalmak için çaba sarf ediyorum. Bugün bunları söyleyenler, yarın başka biri ile söyleşi yaptığımda eminim başka yakıştırmalar yapacaklardır.



‘MİT olayını, TIR meselesini, ses kayıtlarını’ neden sormadığınız merak ediliyor?

Öncelikle şunu ifade edeyim. Bu 16 yıl sonra televizyon için yapılan ilk röportaj olmasının yanı sıra Gülen ile yüz yüze yapılan nadir röportajlardan da biriydi. Dolayısıyla, son birkaç haftanın gündeminin dışına çıkmaya ve daha genel meselelerle ilgili sorulara da cevap almaya çalıştık. Röportajın tam hakkını vermek için saatlere ihtiyaç vardı. Bize doktorlar tarafından 20 dakikadan az bir süre tanınmıştı. Biz o süreyi aşabildik. Her soruyu, muhtemelen bu son sorum düşüncesiyle sorduğum için tercih yapmak zorundaydım. Ya herhangi bir konu üzerine yoğunlaşıp röportajı sınırlayacaktık ya da birçok konudaki iddiaları sorup yanıt almaya çalışacaktık. Zaman sorunu ve söyleşinin odak kaybı yaşamaması için bazı soruları elemek durumunda kaldık.



Gülen’in sağlığı nasıldı?

Doktorlarının bize söylediği ciddi sağlık sorunları yaşadığı yönündeydi. Bedensel olarak bazı sorunları fark etsem de olaylara hakim ve zihinsel olarak sağlam gördüm.



Gülen-Erdoğan mücadelesinde sizce bundan sonra ne olacak? İzleniminiz ne oldu?

BBC kurallarınca yayınlarımız dışında siyasi bir değerlendirmede bulunamam. Aslında bunun ipuçları söyleşide var. Gözlemlediğim kadarıyla yolsuzluklar meselesinde kendinden emindi. Bazı konularda net konuştu. Etrafındaki insanlar dahi buna şaşırdılar. Konuşmalar çok katmanlıydı ve sürekli semboller ve metaforlar kullandı. Kimi zaman sert mesajlar verdi, kimi zaman uzlaşmaya açık bir dil kullandı.”