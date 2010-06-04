Fethullah Gülen'e jet yanıt

T24- İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Fethullah Gülen'in WSJ'ye verdiği röportajdaki sözlerine "Doğrusu üzüldüm, inşallah bu haber yanlıştır, ben başsağlığında bulunmasını bekliyordum" şeklinde yanıt verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, NTV'den Hüseyin Yılmaz'a açıklamalar yaptı.

Fethullah Gülen, Wall Street Journal'a verdiği röportajdaki sözlerine de yanıt verdi.

Bülent Yıldırım şunları söyledi:

"Gemiye inen bütün İsrail askerlerinde ölüm listesi vardı. Liste bir askerin üzerinden düştü ve sonra kendisi bütün askerlere listenin verildiğini söyledi.

Liste şu an elimizde, listenin en başında da ben varım. İbrahim Bilgen vurulunca askerler telsizde "Raibi vurduk, Raibi vurduk" diye konuştular. Vurulan diğer iki insan da, Cevdet Kılıçlar ve Ali Haydar da bana çok benziyor.

Toplam 16 kişi, bunların fotoğraflarını ve isimlerini dağıttık. Hani kadife operasyon yapacaklardı ya, gelip bizi etkisiz hale getireceklerdi. Bizde görüntü var, İsrail diyor ki '35 dakika şiddet kullanmadık'. Oysaki görüntülerde şu açıkça görülüyor, daha denizdeyken askerler ateş açıyorlar.

Gazze'ye İsrail üzerinden değil Mısır üzerinden gidecektik. Biz İsrail'in açıklama gereği 68 milin dışında paralel olarak seyrediyorduk ve Mısır'dan Gazze'ye girecektik. Bunu güvenlik gerekçesiyle açıklamadık.

Fethullah Gülen'in eleştirel açıklamalarını yeni duydum, biz İsrail'e başvurduk ve bizi hep oyaladı İsrail. Cenevre sözleşmesine göre hareket ettik, açık deniz olduğu için bölge İsrail'in egemenliği altında değil. Doğrusu üzüldüm, inşallah bu haber yanlıştır, ben başsağlığında bulunmasını bekliyordum. Kendisine saygı duyuyoruz. Eleştirileri zannediyorum bir ara yüzyüze gelirsek derdimizi anlattığımızda vazgeçecektir. Açıklamayı keşke bizimle görüşerek yapsaydı.

Elimizde başka görüntüler var, bunları daha sonra açıklayacağız. Ambargo kalkmazsa dünyanın her tarafından yeni gemiler kalkar. Netanyahu'nun ambargonun yeniden gözden geçirileceği yönündeki açıklaması olumlu bir gelişmedir. Önemli olan oraya yardımların ulaşması, amaç bağcıyı dövmek değil."