-FETHULLAH GÜLEN'E BARIŞ ÖDÜLÜ WASHINGTON (A.A) - 12.05.2011 - ABD'nin saygın düşünce kuruluşlarından Doğu-Batı Enstitüsü (EWI), Fethullah Gülen'e "2011 yılı Barış Ödülü" verdi. New York'ta düzenlenen ödül töreninde, Gülen'in ödülünü, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil aldı. EWI Başkanı ve CEO'su John Edwin Mroz, törende yaptığı konuşmada, "ödülü Gülen'e vermekten onur duyduklarını" belirterek, kuruluş olarak saygı, sorumluluk, tutku, disiplin gibi temel değerlere önem verdiklerini, Gülen'in de inandığı değerleri hayata geçiren bir kişi olduğunu söyledi. Gülen de törene gönderdiği mesajda, "ödülü kendi adına değil, insanlığa hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan, farklı din, inanç, millet ve geçmişe sahip, sayısız gönüllüler adına kabul ettiğini" kaydetti. Terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesine atıfta bulunan Gülen, "Bazıları vahşete başvurdular ve dinleri adına masum insanları öldürdüler. Din adına teröre başvurmaktan daha uzak bir şey olamaz İslam'da. Bu karanlık dönemin, arkada kaldığını ümit ediyor ve bir daha geri gelmemesi için dua ediyorum" ifadesini kullandı. EWI Yönetim Kurulu üyeleri arasında bir dönem Başkan Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik danışmanlığını yapan General James L. Jones, eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice gibi alanında etkin isimler bulunuyor.