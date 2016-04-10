Fethullah Gülen'e ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Salih Gülen'e 10 yıl hapis istemi

Erzurum'da Fethullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'e ait matbaada paralel yapıya ait suç unsuru oluşturan birçok bilgi ve belgelerin saklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Gülen'in 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi.

Kardeşinin de 10 yıla kadar hapsi istendi

Cumhuriyet Savcısı, matbaa ortaklarından tutuklu Samih Yalçın ve yine hakkında yakalama kararı bulunan Salih Gülen'in ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla 10 yıla kadar hapsini istedi.