Fethullah Gülen'den Yaşar Kemal için taziye mesajı

Fethullah Gülen, geçtiğimiz cumartesi günü vefat eden edebiyat usta isimlerinden Yaşar Kemal için taziye mesajı yayınladı.

Gülen'in mesajı şöyle:

Hayatını ve eserlerini memleket sevgisi ile örgüleyen; Türk, Kürt; Alevi, Sünni… bütün dini ve etnik kimliklerin barış içinde yaşayabileceği bir ülke özlemiyle ömrünü nihayete erdiren, zor zamanlarda aldığı tavır ve konuşmaları ile demokrasi kültürümüze önemli katkılar sunan, edebiyatımızın beynelmilel kalemi Yaşar Kemal Beyefendi’nin vefatını öğrenmiş bulunmaktayım.

Kendilerine Allah’tan rahmet ve mağfiret; değerli eşi Ayşe Semiha Baban Hanımefendi ile oğlu Raşit Gökçeli Beyefendi’ye, yakınlarına, edebiyat camiamıza ve kaybıyla elem duyan bütün okurlarına başsağlığı dilerim. Cenazesinde ortaya çıkan birlik tablosunun kalıcı olması ve eserlerinde Anadolu’nun varidatıyla yeşerttiği ‘binbir çiçekli bahçe’nin yaşatılması temennimizdir.