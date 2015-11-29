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Fethullah Gülen'den Tahir Elçi için taziye mesajı

"Milletimizin birliğine ve bir arada yaşama iradesine karşı yapılmış bir suikasttır"

29 Kasım 2015 10:46

Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen, Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için taziye mesaj yayımladı. Yayımlanan taziye mesajında saldırının birliğe yapılmış olduğunu belirtti.

 

Fethullah Gülen’in yayımladığı taziye mesajı şöyle:

"Diyarbakır Baro Başkanı ve aktivist Sayın Tahir Elçi'nin karanlık bir saldırı neticesinde hayatını kaybettiğini; görev başındaki iki polis kardeşimizin de şehit düştüğünü teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Şüphe yok ki bu saldırı sağduyuya, milletimizin birliğine ve bir arada yaşama iradesine karşı yapılmış bir suikasttır.

Merhum Tahir Elçi'ye ve aziz şehitlerimize Cenab-ı Hakk'tan rahmet diler, kederli ailelerine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına sabırlar niyaz ederim.Milletimizin beklentisi; birlik ve dirliğimize yapılmış bu karanlık suikastın faillerinin bir an evvel bulunup adalete teslim edilmesi ve terör belasının üstesinden gelinmesidir.”

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