"Fethullah Gülen'den sonra cemaatin başına Mehmet Ali Şengül geçecek" iddiası

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'nin ardından cemaat adına liderliği Mehmet Ali Şengül'ün yürüteceği iddia edildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Gülen’in en yakın ekibinde yer alan Mehmet Ali Şengül, Cevdet Türkyolu, Osman Şimşek ve Ahmet Kurucan’ın isimlerinin üzerinde durulduğu, Şengül’ün yeni lider olarak öne çıktığı belirtiliyor.

'FETÖ’nün tüm faaliyetlerini yakından izleyen istihbarat birimlerinin yaptığı analizler sonrası hazırlanan raporda, örgütün, başlayan çözülmenin önüne geçmek için yeni çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı.

Raporda, tutuklanan veya örgüte sırt çevirenlerin yerinin doldurulması için örgütün molla grubuna yeni üye seçimine gittiğine dikkat çekildi.

Toplu beddua seansları

Tutuklanan örgüt üyelerinin çözülmeleri, itirafçı olmalarının önüne geçmek için de çalışma yürüttüğü raporda yer aldı. Buna göre her cezaevinde, cezaevi imamı belirleyen örgüt bu imamlar üzerinden ‘moral motivasyon’ çalışmaları yapıyor.

'FETÖ' üyelerinin, toplu halde namaz kıldıkları, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olmak üzere ‘beddua’ seansları yaptıkları da bildirildi.

İstihbarat birimlerince hazırlanan raporda, örgüt yöneticilerinin taban kadroya sabırlı olmaları çağrısı yaptığı, tutuklu örgüt üyelerine de en geç 2 ay içinde serbest bırakılacakları yönünde haber gönderildiği, böylelikle örgütte itirafçılığı önleme çalışmaları yürütüldüğü kaydedildi.