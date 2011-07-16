Fethullah Gülen'den şehitler için başsağlı mesajı

T24- Fethullah Gülen, Zaman gazetesi ile kendi internet sitesinde yer verdiği taziye mesajında Silvan'daki terör saldırısını lanetledi ve eğitim uçağında şehit olan askerler dolayısıyla üzüntülerini ifade etti.

Gülen mesajında, huzursuzluğu, kardeş kavgasını ve milletin arasına ayrılık tohumları ekmeyi hedef alan terörün, çirkin yüzünü bu kez de Diyarbakır'ın Silvan kırsalında gösterdiğini belirterek, "Ülkemizin devletler muvazenesinde denge unsuru olmaya yürüdüğü ve ikbal yıldızının parlayacağına dair ümitlerin yeşerdiği bir dönemde gerçekleştirilen bu melun saldırı, terör odaklarının ve onları destekleyenlerin milletimizin önünü kesme emellerini bir kere daha ortaya koydu" dedi. M. Fethullah Gülen'in taziye mesajı şöyle devam etti:

"Mübarek üç aylar içerisinde ve Berat gecesi gibi kutlu bir zaman dilimi arefesinde meydana gelen ve milletimizi derinden yaralayan bu hain saldırıyı lanetliyor; vatan müdafaası için canlarını feda ederek berat fermanlarını alan ve şehadet şerbeti içen şehitlerimize, bu arada İzmir'de eğitim uçuşu sırasında düşmekte olan uçağın halka zara vermemesi için kendi canlarını feda eden pilotlarımıza Cen'b-ı Mevla'dan rahmet, onları yetiştiren anne - babalarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve milletimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum."