Fethullah Gülen'den Kürt sorununa çözüm önerisi

Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Kimlik, Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlı'dan Günümüze Kürtler Sempozyumu' sona erdi. Sonuç bildirgesinde, "Geçmişte birçok hata yapılırken devlet, artık şefkatli yüzüyle meseleye bakmaktadır." denildi.

‘Kardeşlik ruhu, din sayesinde yeniden canlandırılabilir’

Sempozyumda Fethullah Gülen'in Kürt sorunuyla ilgili çözüm teklifleri de ele alındı. Bingöl Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cengiz Yıldız, 'Kürt Sorununa Bir Çözüm Önerisi: Fethullah Gülen Örneği' başlıklı sunumunda Fethullah Gülen'in düşünceleri sebebiyle terör örgütünün hedefi haline getirildiğini kaydetti.

Yıldız, şu açıklamaları yaptı: "Gülen'e göre, yüce bir gaye, ancak meşru vesilelerle elde edilebilir. Allah'ın rızasını gaye edinmiş bir Müslüman, kim olursa olsun adam öldüremez. Terörist Müslüman olamaz, Müslüman da terörist olamaz."

Doç. Dr. Yıldız, Gülen’in bölge halkına karşı önyargı oluşumu tehlikesinden de bahsetmesini, " Güneydoğu derken bu problemi umum o bölgenin insanına mal etmek o bölgeye karşı da, bölge insanına karşı da haksızlık olur." sözleriyle anlattı. Yıldız, Fethullah Gülen'in terörle mücadele edilirken, olağanüstü bir dönemde bile hukuk dışına çıkılmasının risklerine dikkat çektiğini kaydetti. Cengiz Yıldız, Hocaefendi'nin teröre karşı sunduğu çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

‘Bağırıp çağırmakla, öldürmekle olmaz’

Kardeşlik ruhunun yeniden canlandırılması din sayesinde olabilir ancak. Esas olan nazarî Müslümanlığı amelî Müslümanlığa çevirmektir. Meselenin üzerine bağırıp çağırarak, yakıp yıkarak ve öldürerek değil, akıl, feraset ve şefkatle gidilmelidir. Mezhep çatışmaları ve etnik kavgalar çıkarmaya çalışanlara fırsat verilmemeli. Başkalarından önce bölgeye biz yatırım yapalım ve orayı bir cennete çevirelim.