Fethullah Gülen'den 'Ekmel' açıklaması

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, uzun süren sessizliğinin ardında geçtiğimiz gün (4 Ağustos 2014) yaptığı konuşmada "Her hâlimizde, her tavrımızda, her davranışımızda, iman-ı ekmel, ihsân-ı ekmel, ihlas-ı ekmel, rıza-yı ekmel, yakin-i ekmel demeli, hayatımızı bu atkılar arasında bir dantela gibi düzgün işlemeye bakmalıyız" sözlerinin Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'na "oy çağrısı" şeklinde yorumlanmasına ilişkin, "Bundan günümüzde bir yönüyle bir şeye namzet olan adamın adına işaretler bulunuluyor diye böyle bir mülahazaya girmek öyle katmerli bir nifaktır ki zannediyorum Abdullah İbn-i Übey İbn-i Selül bunu duysaydı. Vallah bu benim şeytani aklıma gelmemişti diye iki büklüm olur, yüzünü yere koyar zannediyorum" dedi.

Gülen'in herkul.org sitesinde "404. Nağme: Ekmel’in Manası ve İrfan Ufku" başlıklı yeni konuşması yayınlandı.

İslam dünyasındaki "süfyaniyet" tehlikesine dikkat çeken Gülen, "Münafık, kafilerden daha aşağı cehennem tabakasında muazzab olacak insanlardır. Böyle bir dönemde yaşandığı için din adına ne kadar mükemmellik varsa, ekmel demiyeyim yine Ekmel'e verirler çünkü çarpıtmak huyları, münafıkın işi çarpıtmaktır. Etemmiyet içinde din etemmiyet içinde tastamam olma. İslamiyet tastamam yaşanmalı. İhsan şuuru vicdanlarda tastamam duyulmalı. İhlas ruhu ruhlarla tastamam hakim olmalı" ifadelerini kullandı.

Sevgili dostlar,



Özel sohbetleri yayınladığımız “Nağme” bölümünü, buhranlı dönemde bazı kötü niyetli insanlara malzeme vermiş olmamak için uzun zamandan beri yenilemiyorduk.



Fakat, muhterem Hocamız konuşsa da konuşmasa da, biz ders ya da sohbet neşretsek de etmesek de, ifsada kilitli insanlar çarpıtacak malzeme mutlaka buluyor ve bühtanlarını aralıksız sürdürüyorlar.



“Bari masum insanların istifadesine daha fazla mani olmayalım!” düşüncesiyle bugün bir kere daha “Vira bismillah!” diyoruz.



Allah’ın izni ve inayetiyle, ehl-i nifakın tahrif ve iftiralarına aldırış etmeden, burada duyup dinlediğimiz hakikatleri en kısa sürede sizlere de ulaştırmaya gayret edeceğiz. İnşaAllah, bir periyot gözetmeden, görüntülü ya da sesli kaydedebildiğimiz sohbet, hasbihal ve dersleri aynı gün neşretmeye çalışacağız.



Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin daha bir iki saat önce tamamladığı ve sadece ses kaydı yapabildiğimiz 24:36 dakikalık sohbetle başlıyoruz.



Dualarınız istirhamıyla…