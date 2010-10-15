Fethullah Gülen'den dönüş sinyali

T24 - 10 yılı aşkın süredir ABD'de yaşayan Gülen, "Türkiye'de güzel şeyler oluyor, darbe lafı edenler de artık edemiyor. Havalar değişince, ben de Türkiye'ye gelmeyi çok istiyorum. Çok özledim. Ölmeden önce vatanımı gezip hasret gidermek istiyorum..." dedi.



Hanefi Avcı'nın kitabı 'Haliç'te Yaşayan Simonlar' ile gündemin ilk sırasına Fethullah Gülen cemaati yerleşmişti.

Referandumdan önce siyasiler de 'okyanus ötesi'ne mesaj gönderme yarışına girmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Başbakan Tayyip Erdoğan referandum gecesi 'okyanus ötesi'ne teşekkür ederek yanıt vermişti.

Tartışmalar devam ederken, Fethullah Gülen önce Pensilvanya'da 4 gazeteciyle bir araya geldi, ardından bir internet sitesinde Hanefi Avcı'ya yanıt verdi. Gülen'in yanıtı medyada geniş şekilde yer buldu.

Gülen'e yakın isimlerden Zaman yazarı Hüseyin Gülerce, bir haftalık ABD ziyaretinin ardından köşesinde ilginç bir bilgi verdi.

İzlenimlerini yazıya aktaran Gülerce'nin satırlarında dikkat çeken bölüm şöyle:

"Fethullah Gülen: Türkiye'de güzel şeyler oluyor. Demokratikleşme topluma mal oluyor. Darbe lafı edenler de artık edemiyor. Havalar değişince, ben de Türkiye'ye gelmeyi çok istiyorum. Çok özledim. Ölmeden önce vatanımı gezip hasret gidermek istiyorum..."

Fethullah Gülen'in bu konuşması Türkiye'ye dönüş sinyali olarak yorumlandı.



