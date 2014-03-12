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Fethullah Gülen'den Berkin için taziye

Gülen: Bir AVM inadıyla başlayan hadiseler teskin edileceğine bir çok gencimizin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur

12 Mart 2014 01:00

Fethullah Gülen, Gezi Parkı direnişi sırasında başına isabet eden gaz fişeğiyle ağır yaralanan ve bu sabah hayatını kaybeden Berkin Elvan için taziye metni yayınladı.

Gülen şunları söyledi:

"Sağduyu ve uzlaşıyla örgülenmesi gereken devlet aklının öfke ve kine mağlub olduğu zor günler geçirmekteyiz. Bu nefret atmosferi, toplumun muhtaç olduğu sevgi, sükunet ve birbirini anlama çabasını ortadan kaldırmakta; yukarıdan aşağıya doğru çatışmacı bir üslubu telkin etmektedir. Bir AVM inadıyla başlayan hadiseler teskin edileceğine kutuplaştırıcı bir dille körüklenmiş ve bugüne kadar bir çok gencimizin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. 15 yaşındaki küçük Berkin Elvan, bu atmosferin son kurbanı.

Elvan ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler, bugüne kadar pek çok acıyla dağidâr olmuş ama temkin ve teyakkuzunu korumayı başarmış alevi kardeşlerimize sabrı cemil niyaz ederim."

 

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