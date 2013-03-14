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Fethullah Gülen'den, Baykal Tweet'i

Deniz Baykal, Fas'ta Gülen Cemaati'ne ait Türk okulunu ziyaret etti. Fethullah Gülen, Baykal'ın ziyaretiyle ilgili haberi twitter hesabından paylaştı

14 Mart 2013 23:30

Eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Fas'ta Gülen Cemaati'ne ait Türk okuluna ziyarette bulundu. Öğrencilerle konuşan Baykal'ın, öğrencilerin Türkçelerini çok beğendiği ve öğretmenlere şükranlarını sunduğu belirtildi.

Baykal'ın ziyaret haberii, Fethullah Gülen'in Twitter hesabından takipçilerine duyuruldu.

Avrupa Konseyi Karma Parlamento Meclis toplantısı için Fas'a giden eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Fas Kazablanka Muhammed el Fatih Eğitim Kurumları'nı ziyaret etmişti.

Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf, Gülen'in twitter hesabında yayınlandı.

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