Fethullah Gülen'den Bahçeli'nin iddiasına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada dile getirdiği “Genel başkanlığa talip olanlar arasında birisi vardır ki gelecekte hep beraber göreceksiniz Fethullah Gülen hareketinin siyasi figürü olarak MHP'de görevlendirilme meselesidir” şeklindeki sözleriyle ilgili Gülen'in avukatından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Genel başkanlık konusunun, MHP'nin kendi iç meselesi olduğunun altı çizilen açıklamada, Gülen'in doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilgisinin olmadığı vurgulandı. “Sayın Gülen ya da Gülen adına hareket eden hiç kimse MHP'de ya da başka bir partide görevlendirme amacıyla hareket etmemiştir.” ifadeleri kullanılırken, "haksız ve mesnetsiz bu değerlendirmenin düzeltilmesinin beklendiği" kaydedildi.

Fethullah Gülen'in avukatlarından yapılan o açıklama şöyle:

"Sayın Devlet Bahçeli tarafından l Aralık 2015 tarihli grup toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, 'Genel Başkanlığa aday olan birisi Gülen hareketinin MHP'de görevlendirme girişimidir' şeklinde bir değerlendirmede bulunulmuştur. Bu iddia doğru olmayıp, MHP'nin kendi iç meselesi olan Genel Başkan adayı konusuyla müvekkilim Sayın Gülen'in doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilgisi yoktur. Sayın Gülen ya da Gülen adına hareket eden hiç kimse MHP'de ya da başka bir partide görevlendirme amacıyla hareket etmemiştir. Haksız ve mesnetsiz bu değerlendirmenin düzeltilmesini temenni ediyoruz. Kamuoyuna sayılanımızla."

Devlet Bahçeli ne demişti?

Devlet Bahçeli, başkanlık için aday olan isimlerle ilgili sorulan soruya, şu cevabı vermişti:

"Bunların demokratik hakkıdır. Tüzüğe göre şartları yerine getirmek için gayret gösterebilirler. Daha çıkacak olan adaylar olduğu kanaatindeyim. Şu an 13 arkadaşımız genel başkanlığa talip olmuştur. Bunlardan bir tanesi zaten aday olma imkanı yoktur, çünkü ihraç edilmiştir. Davası Yargıtay'dadır. Yargıtay sonuçlanıncaya kadar üyelik özelliği taşımamaktadır. Öte yandan bazıları ise gündeme gelmiştir. MHP'yi CHP'leştirme gibi bir kötü alışkanlığı partimizde de yaşatmak istemektedir. Bunların içerisinde birisi vardır ki gelecekte hep beraber göreceksiniz Fetullah Gülen hareketinin siyasi figürü olarak MHP'de görevlendirilme meselesidir. Bu da ne ona, ne de bir başkasına fayda getirmez."