T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fethullah Gülen'den Bahçeli'nin iddiasına yanıt

Bahçeli, MHP Genel Başkanlığı'na aday olan bir ismin Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğunu iddia etmişti

01 Aralık 2015 17:13

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada dile getirdiği “Genel başkanlığa talip olanlar arasında birisi vardır ki gelecekte hep beraber göreceksiniz Fethullah Gülen hareketinin siyasi figürü olarak MHP'de görevlendirilme meselesidir” şeklindeki sözleriyle ilgili Gülen'in avukatından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Genel başkanlık konusunun, MHP'nin kendi iç meselesi olduğunun altı çizilen açıklamada, Gülen'in doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilgisinin olmadığı vurgulandı. “Sayın Gülen ya da Gülen adına hareket eden hiç kimse MHP'de ya da başka bir partide görevlendirme amacıyla hareket etmemiştir.” ifadeleri kullanılırken, "haksız ve mesnetsiz bu değerlendirmenin düzeltilmesinin beklendiği" kaydedildi. 

Fethullah Gülen'in avukatlarından yapılan o açıklama şöyle:

"Sayın Devlet Bahçeli tarafından l Aralık 2015 tarihli grup toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, 'Genel Başkanlığa aday olan birisi Gülen hareketinin MHP'de görevlendirme girişimidir' şeklinde bir değerlendirmede bulunulmuştur. Bu iddia doğru olmayıp, MHP'nin kendi iç meselesi olan Genel Başkan adayı konusuyla müvekkilim Sayın Gülen'in doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilgisi yoktur. Sayın Gülen ya da Gülen adına hareket eden hiç kimse MHP'de ya da başka bir partide görevlendirme amacıyla hareket etmemiştir. Haksız ve mesnetsiz bu değerlendirmenin düzeltilmesini temenni ediyoruz. Kamuoyuna sayılanımızla."

 

Devlet Bahçeli ne demişti?

 

Devlet Bahçeli, başkanlık için aday olan isimlerle ilgili sorulan soruya, şu cevabı vermişti:

"Bunların demokratik hakkıdır. Tüzüğe göre şartları yerine getirmek için gayret gösterebilirler. Daha çıkacak olan adaylar olduğu kanaatindeyim. Şu an 13 arkadaşımız genel başkanlığa talip olmuştur. Bunlardan bir tanesi zaten aday olma imkanı yoktur, çünkü ihraç edilmiştir. Davası Yargıtay'dadır. Yargıtay sonuçlanıncaya kadar üyelik özelliği taşımamaktadır. Öte yandan bazıları ise gündeme gelmiştir. MHP'yi CHP'leştirme gibi bir kötü alışkanlığı partimizde de yaşatmak istemektedir. Bunların içerisinde birisi vardır ki gelecekte hep beraber göreceksiniz Fetullah Gülen hareketinin siyasi figürü olarak MHP'de görevlendirilme meselesidir. Bu da ne ona, ne de bir başkasına fayda getirmez."

ETİKETLER

fethullah gülencemaatmhpgenel başkanlıkadaylıkyanıtiddiayalan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24