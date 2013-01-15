Fethullah Gülen'den Aydınlık'ın iddialarına yanıt: İddialar gerçek dışı

Susurluk kazasından sonra Aydınlık gazetesinde müvekkili hakkında yer alan iftiraların Perinçek tarafından dönemin Cumhurbaşkanı’na iletildiğini belirten Erdemli, “Cumhurbaşkanı da dosyayı MİT’e göndermiştir. Aydınlık, bunu MİT raporu olarak sunarak gerçekleri ters yüz etmeye çalışmaktadır.” dedi.

Avukat Orhan Erdemli imzasıyla yayınlanan tekzip metni şöyle: “Aydınlık gazetesinin 1, 4, 5 ve 8 Ocak tarihli nüshalarında muhterem Fethullah Gülen hakkında bir kez daha asılsız ve mesnetsiz yayınlar yapılmıştır. Söz konusu yazılarda, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 1996 yılında Fethullah Gülen hakkında sözde bir rapor hazırladığı; bu raporda ‘Çiller Özel Örgütü, CIA ve kara para ilişkilerinin tespit edildiği…’ şeklinde gerçek dışı iddialar ortaya atılmıştır. İşin gerçek yönü ise şöyledir:

Aydınlık gazetesi kamoyunu yanıltmaya çalışmaktadır

1996 yılında Susurluk’ta gerçekleşen malum kaza sonrasında Aydınlık gazetesinde önce bu iftiralar haber olarak yayınlanmış, daha sonra da gazetenin kurucusu Doğu Perinçek bu haberleri dönemin Cumhurbaşkanı’na bir dosya olarak bizzat vermiştir. Cumhurbaşkanı ise bu dosyayı MİT’e göndermiş, dosya MİT tarafından dönemin Başbakanına sunulmuştur. Yani Aydınlık Gazetesi bizzat kendi hazırladığı ve Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamlarına taşıdığı iftiraları, bugün MİT raporu ve tespitleri gibi sunarak gerçekleri ters yüz etmeye ve kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır.

'Mahkeme onları suçlu buldu'

Oysa Aydınlık Gazetesi bu iftiraları yıllar önce de MİT raporu diye sunarak haber yapmıştır. Gazetenin 15 Şubat 1998 tarihli manşeti aynen ‘MİT Raporu: Fethullah, Çiller’le kara para aklıyor’ şeklindedir. Bu yayın nedeniyle Beyoğlu 3. Asliye Hukuk mahkemesinde açılan davada, davalıların gerçek dışı iddialarla Sayın Gülen’in kişilik haklarını ihlal ettiği tespit edilmiş ve aleyhlerinde manevi tazminata hükmedilmiştir.

Söz konusu karar, Yargıtay 4. Hukuk Dairesince oy birliği ile onanarak kesinleşmiştir. Aydınlık Gazetesi muhtelif sayılarında bu asılsız iddiaları tekrar tekrar yayınlamıştır. Bu yazılar nedeniyle sorumlu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcıları tarafından kamu davaları açılmış, bu davalar sonucunda sanıklar suçlu bulunmuş ve Ceza Mahkemelerin sanıkları çeşitli cezalara mahkum etmiştir. Yine, Sayın Gülen’in kişilik haklarını ihlal eden bu yayınlar nedeniyle de tarafımızca manevi tazminat davaları açılmıştır. Bu davalarda da Hukuk Mahkemeleri iddiaların gerçek dışı olması nedeniyle Aydınlık Gazetesi aleyhine manevi tazminat kararlarına hükmetmişlerdir.

Bu vesileyle müvekkilimin yasalara aykırı hiçbir faaliyeti bulunmadığını; O’nun bütün çalışmalarının iman, irfan, ilim, ahlak ve fazilet yörüngeli olduğunu, yapılan yayınların hukuka aykırı bulunduğunu kamuoyuna saygılarımızla sunarız.” (gazeteciler.com)