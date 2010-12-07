-FETHULLAH GÜLEN'DEN AVUKATA İFTİRA SUÇLAMASI İZMİR (A.A) - 07.12.2010 - Fethullah Gülen'in hakkında ''iftira'' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu,Ergenekon Partisi'nin kurucu üyelerinden, İzmir Barosuna kayıtlı avukat Tarcan Ülük, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi. Tarcan Ülük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne ve Fethullah Gülen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ''suç işlemek için örgüt kurma'', ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme'' ''Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama'', ''halkı askerlikten soğutma'' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı. Bu suç duyurusuna ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiğini ifade eden Ülük, bunun ardından Fethullah Gülen'in kendisi hakkında ''iftira attığı'' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. Ülük, bununla ilgili soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdiğini belirterek, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.