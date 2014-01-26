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Fethullah Gülen'den 16 yıl sonra ilk televizyon röportajı

Fethullah Gülen'in 16 yıl sonra verdiği ilk televizyon röportajı pazartesi 08.00'da BBC'de yayınlanacak

26 Ocak 2014 23:40

Uzun yıllardır ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen, 16 yıl sonra ilk kez bir televizyon röportajı verdi.

Gülen, Pocono'daki evinde BBC News Hour programı için Tim Franks'e ve BBC Dünya Servisi'nden Güney Yıldız'a konuştu. Gülen'in İngiliz basınına verdiği bu röportaj pazartesi 08.00'da yayınlanacak.

Fethullah Gülen geçtiğimiz hafta sonu Voice of America radyosuna "komplo" yorumlarından çekindiğini belirterek röportaj vermemiş, pazartesi günü ise Wall Street Journal'da e-posta üzerinden bazı sorulara verdiği yanıtlar yayınlanmıştı.

 

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