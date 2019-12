'Fethullah Gülen, yılda 60 trilyonluk para yönetiyor'

İkinci Ergenekon iddianamesinde eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’un, Fethullah Gülen için 'Yılda 60 trilyonluk bir parayı yönetiyor' dediği öne sürüldü.



İkinci Ergenekon iddianamesinde yer alan ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’a ait olduğu öne sürülen günlüklerin bir bölümünde, Şenkal Atasagun, Fethullah Gülen’in yılda 60 trilyon lira yönettiğini iddia ediyor.



İşte iddianamede, Balbay'a ait olduğu öne sürülen günlüklerde yer alan ve Atasagun'un söylediği öne sürülen "Fethullah Gülen - İrtica" başlıklı bölümdeki o ifadeler:



Fethullah Gülen-İrtica



- Bizim tespitimiz şu, gülen grubu bürokrasiyi kullanarak iktidara gelmek istiyor, milli görüşçüler sandıktan gelmek istiyor. Böyle bir yöntem farklılıkları var.

-Gülenciler başta 2000 yılını 2005 yılını hedef seçmişlerdi. Şimdi 2025 diyorlar.

- Milli Görüşçüler biraz sabırsız. Bir an önce iktidara ulaşmak istiyorlar. Bu nedenle de hata yapıyorlar. Ama en örgütlü grup bunlar.

- Fethullahçılar ise daha uzun vadeye yaymış durumdalar ve bu yüzden de daha tehlikeliler. Maddi güçleri fazla. Yılda 60 trilyonluk bir parayı yönetiyorlar.

- Yurtdışındaki okul açma faaliyetleri çok iyi organize ediliyor. Bizim gözlemlerimize göre bu Gülen grubunun başarabileceği bir şey değil. Mutlaka başka bir destek söz konusu... Bazı yerlerde bizim de yardımcı olduğumuzu söylüyorlar... Örneğin Kuzey Irak'ta, Erbil'de ama aslı yok.

- İrticacı yayın organlarının çoğu abone usulü dağıtılıyor, bayi satışları çok az.

- İBDA-C gibi silahlı mücadeleyi hedef seçen gruplar da var. Ama bunlar o kadar tehlikeli değil.

- Biz Gülen olayını aynen size aktardığımız gibi başbakana da söylüyoruz. Bizi dikkatle dinliyor. Ötesi bizim işimiz değil.

- Bütün mesele bu mütedeyyin insanlarla bunları ayırmak. Eğer mütedeyyin insanlar ürkütülürse bu çok tehlikeli olur. Bunu bildikleri için onlar da buna oynuyorlar.

- 28 Şubattan sonra belli bir mücadele başlatıldı. Devletin içinde oldukça örgütlüler. 28 Şubattan sonra sanırım devlet içindeki yüzde 20-30'lu bölümü temizlenebilmiştir. Çünkü çok zor.

- Taa MSP'den beri bunlar hükümet ortağı olduklarında üç bakanlık üzerinde çok ısrarlı oluyorlar. Milli Eğitim, İçişleri, Adalet... Bir de fırsat bulabilirlerse Sanayi Bakanlığı... Milli Eğitimle gençliği, İçişleri'yle devlet içinde kadrolaşmayı, Adalet'le kendilerine yönelik bir durum olursa bunu önlemeyi, Sanayi'de de parayı kontrol etmeyi hedefliyorlar. Bütün bunların sonunda devletin pek çok kademesinde yer etmişler. Bu kişiler diyelim ki görevden alındı, yargıya gidiyorlar kazanıyorlar... böyle olmuyor..

- şimdi belki size ters gelecek bu söylediğim, ama şöyle yumruğu vurmadan bu temizlenmez..

- Biz içimizde kesinlikle irticacı barındırmayız. örneğin ordu her yıl 50-100 bir grup kişiyi atıyor. Biz ordudan da sıkı kontrolle eleman aldığımız için bizde olmuyor. Bir kişi çıktı geçen yıl, attık. Şu kadarını söyleyeyim bizde şu an imam hatip'ten mezun olmuş kişi yok .