Fethullah Gülen: Ünlü bir kişiyi kaset komplosundan kurtardım

Fethullah Gülen, yıllar önce Türkiye’deki önemli bir kişiye kaset komplosu düzenleneceği bilgisinin kendisine geldiğini belirterek, bu komployu son anda önlediğini iddia etti.

Gülen, herkul.org sitesinde yayınlanan "kara propaganda ve nefis muhasebesi" başlıklı sohbetinde, gelen bilgi üzerine söz konusu kişiyi Türkiye’deki bir yakını aracılığı ile uyardığını ifade etti. Fethullah Gülen, "Ben bugüne kadar o meseleyi kimseye açmadım. Bize düşen şey odur. Ayıbını yüzüne vurmama. Ama belki de öyle birisi benim öyle bir ayıbını bildiğimden dolayı şimdilerde homurdanıyorsa şayet, ‘keşke benim ayıbımı bilen bu insan nalları dikse gitse de ayıbımı bilen birisi olmasa benim’ belki…" diye konuştu.

İnsanların hatalarını arama, gizli hallerini araştırma, kabahatlerin izini sürme, kulağı olumsuz sözler için kullanma ve dili gıybetle, iftirayla kirletme gibi çirkin günahların, kuyruğunu dikip bir köşede sinsi sinsi bekleyen bir akrep gibi bazı mü’minlerin gönül hayatına zehir akıttığını belirten Gülen, kimsenin günahının takipçisi olmamak, başkalarının hatalarını araştırmamak ve onların –amme hukukuna girmeyen– kusurlarına göz yummak gerektiğini ifade etti.

Gülen, başkalarının günahlarını teşhir etmemek ve hiç kimseyi utandırmamak lazım geldiğini belirterek hiç unutamadığını söylediği bir olayı paylaştı.

Gülen, Amerika'da bulunduğu sırada birisinin kendisine telefon açtığını belirterek, "Bana akşamüstü bir telefon geldi. Burada akşamdı. Türkiye'de geceyarısıydı sanıyorum. Dediler ki nefsine uyarak bir yerde bir alüfte (Hayat Kadını) ile buluşmaya gidiyor. ve aynı zamanda birilerini de komplosu söz konusu olabilir. Türkiye'de onu tanıyan bir arkadaşa telefon ettim. Kalk dedim, gece yarısı deme evine koş git. Bu bir komplo meselesi ile şayet, günümüzde geldiği konuma gelemezdi. O mevzudaki telefon sabit. benim kendisine o ricada bulunduğum o zat da hala hayatta. Ben bu zamana kadar bu meseleyi kimseye açmadım. Bize yakışan budur. Belki de böyle birisi benim öyle bir ayıbını bildiğimden dolayı şimdilerde homurdanıyorsa şayet, "keşke benim ayıbımı bilen bu insan nalları dikse gitse de ayıbımı bilen biri olmasa" der, belki. Mümin olarak bizim karakterimiz buydu, Bu mevzuda belki on tane hadise sayabilirim" dedi.