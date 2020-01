Fethullah Gülen: Sürekli fitne pompalanıyor! Derdiniz nedir sizin?

ABD’de bulunan M. Fethullah Gülen çözüm sürecine desteğini yineledi. Gülen farklı yol ve yöntemlerin gerekliliğine inanılsa bile işin özünün desteklenmesi gerektiğini belirterek, sürecin başarıya ulaşabilmesi için ciddi bir firaset (sezgi), fetanet (akıllı davranmak) ve diplomatik düşünce gerektiğini söyledi. Fethullah Gülen Akil İnsanlar yöntemini “Ortak akla ihtiyaç var. Âkil grubu öyle bir şey. Bu makul sayılabilir. Mahzuru yok, bunu tenkit etmeye gerek yok” diye değerlendirdi.

Fethullah Gülen www.f.gulen.com sitesine önemli açıklamalarda bulundu. Gülen’in açıklamalarından bölümler şöyle:

'Karşı tarafı doğru okumak lazım'

‘Hakikaten bir bahar mı var, yoksa bir yönüyle şöyle böyle o kıpırdanışlar içinde bir hazan fırtınalarının esmesi mi var? Bunu da görmek lazım. Bunu görmezseniz, karşı tarafı doğru okuyamazsanız, onlara doğruluk istikametinde bir katkıda bulunamazsınız.’

'Sürekli fitne pompalanıyor'

‘Ve Türkiye, bizim ülkemiz, o mübarek ülke. Anaların dolu olduğu ve dört beş asır bir yönüyle muvazene unsuru olmuş, gözünün içine baktırmış bir ülke. O da böyle çepeçevre bu gulyabaniler şeyiyle kuşatılmış gibi bir hali var. İsim tasfi etmeyeceğim. Yani kim o gulyabaniler, sizi kuşatmış böyle dıştan. Ve sürekli içinize fitne pompalıyorlar. Belinizi doğrultmamanız için lazım gelen her şeyi yapıyorlar. Şimdi böylesine tamamen fitne örgütleriyle kuşatılmış mütedahil daireler halinde bir ülkede bulunuyoruz yani.’

'10 tane stratejiniz olmalı'

‘Analar dolu olsa bile, o analar sağlam evlatlar doğursa bile bu çevreyi doğru okumak çok önemlidir. Burada meydana gelebilecek tsunamiler neye sebebiyet verir hesap etmemiz lazım. Değişik ihtimallere karşı on tane stratejimizin olması lazım. Şu bozulursa şunu kullanırız. Yani A planı, B planı diyorlar da, hayır b yetmez yani. A, B, C, Ç, D sayarsınız yani. Bizim eski hesapla: elif, be, te, se, cim, ha falan sayarsınız. O ölçüde, insanların ne yapacağını kestirmek mümkün değildir.’

Hiç kimse kan dökülmesini istemez

‘Şimdi, doğru bir sulh süreci yaşanıyor. Bu meseleyi samimi isteyen insanlar 'olsun' diyor. Hiç kimse kan dökülmesini istemez. Hatta böyle bir düşünceye iştirak etmeyen ve onu sorgulayan, 'yanlış yapıyorsunuz' diyenlere bile deseniz ki 'rica ederim, kan dökülmesini istiyor musunuz siz? 'Hayır' derler. E derdiniz nedir sizin? Yol, yöntem farklılığı. Bu mevzuda farklı stratejiler olmalı. İşte biz onun talibi olmalıyız yani. Kim öyle bir sulh-ü umumiyi gerçekleştirmek istiyorsa şayet, bence esbabıyla, gerekli olan argümanlarıyla onun talibi olmalı.’

Ortak akla ihtiyaç var

‘Acaba ne yapmalıyım ki ben hakikaten bunca gulyabani içinden sıyrılarak, hani futbol sahasında topu kaleye götürüyor gibi, ayağımla dokunduğum zaman hakikaten top kendisini kalenin içinde bulsun. Ne yapmalıyım? Burada çok ciddi firasete, kiyasete, fetanete ihtiyaç var. Çok ciddi bir diplomatik düşünceye ihtiyaç var. O insanları düşünce dünyalarının arka planıyla dosdoğru okumaya ihtiyaç var. Takiyecinin takiyesini de hesaba katmak lazım. Bunun için de ortak akla ihtiyaç var. Âkilun grubu öyle bir şey. Bu makul sayılabilir. Mahzuru yok, bunu tenkit etmeye gerek yok yani.’

'Bir'ler bizi bir arada tutmalı'

‘Hazreti Üstad'ın ifade ettiği gibi, bizim ittifak ve ittihadımızı gerektiren pek çok sebep var: Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, dinimiz bir; bir, bir, bir... Bine kadar bir. Bütün bu birler bizim bir ve beraber olmamızı gerektiriyor. Önemli olan insan vicdanının bunu duymasıdır. Zira bu birlerin vicdan tarafından duyulması ve hissedilmesi ölçüsünde birlik ve beraberlik yakalanır. Fakat, maalesef, bu çok önemli ortak noktaları kâle almadığımızdan dolayı bir kopukluk ve dağınıklık yaşıyoruz.’"



Reyhanlı için taziye



Öte yandan Gülen Reyhanlı’da gerçekleşen hain saldırı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Gülen mesajında, “Beraberlik ruhunun ve birlikte yaşama kültürünün adeta sembolü olmuş Hatay 'da gerçekleşen hain saldırı yürekleri dağladı. Şer odakları sivilleri hedefe koydular. Mel'un saldırılarla, kardeşliği yeniden tesis adına atılan adımları sekteye uğratmayı amaçlayanlara en güzel cevabı bu millet sağduyusu ile verecektir. Hatay'daki hain saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabr-ı cemil diler; Hazret-i Şafi'nin yaralılara acil şifalar lütfetmesini niyaz ederim” dedi.