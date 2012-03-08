Fethullah Gülen: Stratfor iddiaları hayal mahsulü

T24- Fethullah Gülen, avukatları aracılığıyla bir açıklama yaparak dünkü Taraf gazetesinde, 'Stratfor belgelerinde AKP-Gülen mücadelesi' başlığıyla yayımlanan iddiaların tamamen asılsız ve hayal mahsulü olduğunu bildirdi.



Zaman gazetesinde yer alan ve avukat Orhan Erdemli tarafından yapılan açıklamada, Taraf gazetesinde yayımlanan ve gölge CIA diye adlandırılan Stratfor isimli kuruluşun uzmanlarına dayandırılarak verilen haber ve iddiaların gerçekleri yansıtmadığı belirtildi. Gazetede yayımlanan Stratfor kaynaklı analizlerle ilgili açıklamada, yayımlanan iddialar ve haberde ileri sürülen 'Gülen'in AKP'yi ele geçirmeye çalıştığı, AKP'den 150 vekil istediği' şeklindeki iddiaların hiçbir dayanağının bulunmadığına dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında, "Haberde ileri sürülen 'Gülen'in AKP'yi ele geçirmeye çalıştığı, AKP'den 150 vekil istediği' şeklindeki iddiaların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. İddia sahipleri bu konuda hangi delillere sahiplerse derhal ortaya koymalıdırlar. Aksi halde kamuoyu önünde müfteri addedileceklerdir." denildi.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı: "07 Mart 2012 tarihli Taraf Gazetesi'nde, 'Stratfor belgelerinde AKP-Gülen mücadelesi' başlığıyla yayımlanan iddialar tamamen asılsız ve hayal mahsulüdür. Haberde ileri sürülen 'Gülen'in AKP'yi ele geçirmeye çalıştığı, AKP'den 150 vekil istediği' şeklindeki iddiaların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. İddia sahipleri bu konuda hangi delillere sahiplerse derhal ortaya koymalıdırlar. Aksi halde kamuoyu önünde müfteri addedileceklerdir.

Gülen Hareketi'nin 'Başbakan Erdoğan üzerinde baskı kurmak için gazetecileri tutukladığı' iddiasının da akıl ve mantıkla bağdaşır hiçbir yönü bulunmamaktadır. 'Gülen'in küçük bir grupla örgütü yönettiği', 'Türkiye'nin bütün güç merkezlerinde mevcudiyete sahip olduğu' vs. söylemlerinin tamamen gerçek dışı olduğu ise kesinleşmiş yargı kararlarıyla sabit bulunmaktadır.

Yazı içeriğinde, iddiaların 'istihbarat dedikoduları' olduğuna yer verilmiştir. Ancak bir iki kişinin kendi aralarında yaptığı dedikodu mahiyetindeki yazışmalar, büyük punto harflerle manşetlerden kesin gerçeklermiş gibi sunulmuştur. Bu durumu gazetecilik ilkeleriyle bağdaştırmak mümkün olmadığı gibi, haber açıkça hukuka aykırı bulunmaktadır. Daha önce de birçok kez açıkladığımız üzere, Sayın Gülen ömrü boyunca, insanı merkeze alan, hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi ve diyalog gibi evrensel esaslara dayalı fikri faaliyetlerde bulunmuştur. Bu çalışmaların siyasi bir yönü bulunmamaktadır. Tamamen meşru zeminlerde gerçekleşen bu faaliyetler yasalara da aykırı değildir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."