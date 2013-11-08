Fethullah Gülen: Öyle bir şamar aşkederim ki yerinden doğrulamaz!

Fethullah Gülen, kadına karşı şiddet gösterenlere karşı, "Elimde olsa benim eşine karşı sert, haşin davranan insanlara, Kur'an'ı Kerim'de Sünnet'te öyle bir şey yok da, fakat benim elimde fırsat olsa, önce Mehmet Akif'in bir yerde yaptığı gibi, Cenabı Hakk'a istiğfar ederim; Rabbime bin defa estağfirullah derim. Sonra da ona bir güzel yeniçeri şamarı aşkederim ki... Bir daha da yerinden doğrulamaz!" dedi.

Fethullah Gülen'in bu açıklaması herkul.org sitesinde yayımlandı. Gülen'in konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

"Elimde olsa benim eşine karşı sert, haşin davranan insanlara, Kur'an'ı Kerim'de ve Sünnet'te öyle bir şey yok da, fakat benim elimde fırsat olsa, önce Mehmet Akif'in bir yerde yaptığı gibi, Cenabı Hakk'a istiğfar ederim; Rabbime bin defa estağfirullah derim. Sonra da ona bir güzel yeniçeri şamarı aşkederim ki... Bir daha da yerinden doğrulamaz, o hukuka riayet etmediği zaman. Hatta o boşanmalar, ayrılmalar, yuva yıkmalar... Öyle rencide oluyor, o kadar üzülüyorum ki, içimden, kardeşim bile olsa onu affetmek gelmiyor. Ne hakkın var senin o yapıyı dağıtıyorsun. Bunu yer eden, daneleri kopmuş, ipten kopmuş, o toplumun parçalarını bilmemki yerine getirmek, biraraya getirmek mümkün olacak mıdır? Dua edelim ki olsun. Allah bizi yeniden ihya eylesin."