T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fethullah Gülen: Öyle bir şamar aşkederim ki yerinden doğrulamaz!

Fethullah Gülen: Boşanmalar, ayrılmalar, yuva yıkmalar... Öyle rencide oluyor, o kadar üzülüyorum ki, içimden, kardeşim bile olsa onu affetmek gelmiyor

08 Kasım 2013 10:19

Fethullah Gülen, kadına karşı şiddet gösterenlere karşı, "Elimde olsa benim eşine karşı sert, haşin davranan insanlara, Kur'an'ı Kerim'de Sünnet'te öyle bir şey yok da, fakat benim elimde fırsat olsa, önce Mehmet Akif'in bir yerde yaptığı gibi, Cenabı Hakk'a istiğfar ederim; Rabbime bin defa estağfirullah derim. Sonra da ona bir güzel yeniçeri şamarı aşkederim ki... Bir daha da yerinden doğrulamaz!" dedi.

Fethullah Gülen'in bu açıklaması herkul.org sitesinde yayımlandı. Gülen'in  konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

"Elimde olsa benim eşine karşı sert, haşin davranan insanlara, Kur'an'ı Kerim'de ve Sünnet'te öyle bir şey yok da, fakat benim elimde fırsat olsa, önce Mehmet Akif'in bir yerde yaptığı gibi, Cenabı Hakk'a istiğfar ederim; Rabbime bin defa estağfirullah derim. Sonra da ona bir güzel yeniçeri şamarı aşkederim ki... Bir daha da yerinden doğrulamaz, o hukuka riayet etmediği zaman. Hatta o boşanmalar, ayrılmalar, yuva yıkmalar... Öyle rencide oluyor, o kadar üzülüyorum ki, içimden, kardeşim bile olsa onu affetmek gelmiyor. Ne hakkın var senin o yapıyı dağıtıyorsun. Bunu yer eden, daneleri kopmuş, ipten kopmuş, o toplumun parçalarını bilmemki yerine getirmek, biraraya getirmek mümkün olacak mıdır? Dua edelim ki olsun. Allah bizi yeniden ihya eylesin."

 

 

ETİKETLER

fethullah gülenkadınerkekşiddetşamarherkülyeniçeridoğrulamaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24