T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fethullah Gülen: Onların asılsız iddialarından, çirkin laflarından dolayı...

Fethullah Gülen, AKP tarafından Gülen cemaatine gelen eleştiriler ve iddialar ayetlerle karşılık verdi

24 Ocak 2014 12:20

Fethullah Gülen, AKP ve Gülen cemaati geriliminde hakkında ortaya atılan iddialara ayetle karşılık verdi. Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde yaşayan Gülen, hükümet kanadından cemaat ve hakkında söylenen iddialar dile getirilince "Onların asılsız iddialarından, çirkin laflarından dolayı senin göğsünün daraldığını şüphesiz iyi biliyoruz. Fakat, her şeye rağmen sen, Rabbini hamd ile tesbih et ve hep secde edenlerden ol. Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine kulluğun hakkını ver" ayetlerini okuyarak cevap verdi.

Gülen'in konuşmalarının yayınlandığı Herkul.org sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Osman Şimşek, Twitter'dan yayımladığı mesajda Gülen'in sözlerini şöyle aktardı:

''Dün, Hizmet gönüllülerinin maruz kaldığı iftiralar karşısındaki hüznümüz dile getirilince Hocamız şu ayetleri okudu: Onların asılsız iddialarından, çirkin laflarından dolayı senin göğsünün daraldığını şüphesiz iyi biliyoruz. Fakat, her şeye rağmen sen, Rabbini hamd ile tesbih et ve hep secde edenlerden ol. Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine kulluğun hakkını ver''

Osman Şimşek'in Twitter'dan yayımladığı mesaj şöyle:

 

ETİKETLER

fethullah gülenakpcemaatiftirayalanayetosman şimşektwitteramerikacevap verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24