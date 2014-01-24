Fethullah Gülen: Onların asılsız iddialarından, çirkin laflarından dolayı...

Fethullah Gülen, AKP ve Gülen cemaati geriliminde hakkında ortaya atılan iddialara ayetle karşılık verdi. Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde yaşayan Gülen, hükümet kanadından cemaat ve hakkında söylenen iddialar dile getirilince "Onların asılsız iddialarından, çirkin laflarından dolayı senin göğsünün daraldığını şüphesiz iyi biliyoruz. Fakat, her şeye rağmen sen, Rabbini hamd ile tesbih et ve hep secde edenlerden ol. Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine kulluğun hakkını ver" ayetlerini okuyarak cevap verdi.

Gülen'in konuşmalarının yayınlandığı Herkul.org sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Osman Şimşek, Twitter'dan yayımladığı mesajda Gülen'in sözlerini şöyle aktardı:

''Dün, Hizmet gönüllülerinin maruz kaldığı iftiralar karşısındaki hüznümüz dile getirilince Hocamız şu ayetleri okudu: Onların asılsız iddialarından, çirkin laflarından dolayı senin göğsünün daraldığını şüphesiz iyi biliyoruz. Fakat, her şeye rağmen sen, Rabbini hamd ile tesbih et ve hep secde edenlerden ol. Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine kulluğun hakkını ver''

Osman Şimşek'in Twitter'dan yayımladığı mesaj şöyle: