Fethullah Gülen, 'neden hacca gitmiyor' eleştirilerine yanıt verdi

Fethullah Gülen, kendisine yöneltilen eleştirilere resmi internet sitesinden çok sert cevap verdi. Yayımlanan açıklamada, “Gülen neden hacca gitmiyor?” sorusuna, Gülen’in “Kuran’a elimi vurasım geliyor” sözlerine, “Gülen’in koltuğunun üzerindeki fotoğraf illuminati işareti” gibi yorumlara cevap verildi.

Fethullah Gülen’in o açıklaması şöyle:

“Kıymetli arkadaşlar,

Bazı şer şebekeleri, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi hakkında halkın zihninde şüpheler uyarmak için senelerden beri var güçleriyle çalışıyorlar. Muhterem Hocamızın her sözünü ve her görüntüsünü nasıl çarpıtabileceklerine dair şeytanî gayretler sergiliyor ve en nezih karelerin, en güzel beyanların üzerine devamlı zift pompalıyorlar.

Mesela; büyük bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu duyan çevredeki Müslümanlar gelip "Efendim, dinimizin bu türlü felaketler karşısında bir tavsiyesi var mı? Bir dua yazma lütfunda bulunur musunuz?" deyince muhterem Hocaefendi "Ayetü’l-Kürsî" yazıyor. Türk, Kürt, Boşnak, Bulgar ve Abhazalı Müslümanlar yazılan o duayı alıp evlerine, bahçe duvarlarına asıyorlar. Allah’ın inayetiyle başka yerlerde çok büyük yıkımlar olduğu halde onlar çok küçük kayıplarla o belayı atlatıyorlar. Fakat birileri bunu haberleştirirken "Mazlum Müslümanlar dururken Amerika’ya dua ediyor" şeklinde veriyor ve masumane bir duaya sığınma hadisesini dahi çarpıtıp onu da karalama malzemesi olarak kullanmaya çalışıyorlar.

Mesela, muhterem Hocamız üç defa hacca gittiği ve pek çok sohbetinde, röportajında, kitabında hac hatıralarından bahsettiği halde "Peki hacca niye gitmiyor/gidemiyor?" şeklinde çok tuhaf bir soruyu televizyon ekranlarına dahi taşıyabiliyor ve bu yalan boyalı kasıtlı soruyla da şüpheler hasıl etmeye çabalıyorlar.

Mesela, muhterem Hocamızın hem de "Kur’an’ın Gurbeti" ni anlattığı bir sohbetinin "Kur’an’a da elimi vurasım geliyor!" cümlesini defalarca arka arkaya montajlayıp sonra da bunu Yüce Kitabımıza hakaretmiş gibi sunuyorlar. Oysa bir iki cümle sonrasında Hocaefendi, Hazreti İkrime’nin Kur’an okurken güzelliği karşısında heyecana gelip onu yüzüne-gözüne sürdüğünü ve gönlünde coşan Kur’an sevgisiyle mushafı bağrına basıp "Kelam-u Rabbî – Benim Rabbimin sözleri" dediğini hatırlatıyor ve "Bazen Kur’an okurken ilahi beyanın güzelliği karşısında takkemi fırlatasım, Kur’an’a elimi vurup uzanıp onu alıp yüzüme gözüme süresim ve ’Rabbimin Kelamı’ diyerek öpüp koklayasım geliyor" diyor. Heyhat, şerirler çok nezih duyguların ifadesi bu sözleri bile saf kitleleri kandırmak için montajlayıp kullanıyorlar.

Kıymetli arkadaşlar,

Aylar önce, bir fotoğrafla alakalı sorular almış ve gereken cevabı vermiştik. Yine bir müfteri işi olduğu ve o türlü insanları muhatap almak istemediğimiz için meselenin üzerinde durmamıştık. Fakat son günlerde o fotoğraf bir kere daha ısıtılıp site site dolaştırılır oldu. Belki bazılarınız görmüşsünüzdür; bazı kirli eller tarafından servis edilen mesajlarda muhterem Hocamızın koltuğunun hemen üstünde asılı olan bir tablo "İlluminati Tarikatı" gibi yapılanmaların, gizli teşkilatların simgesi olarak gösteriliyor.

Kıymetli bir insan, muhterem Hocamıza ne hediye edebileceğini düşünürken onun Ka’be’ye karşı sevgisi aklına geliyor. Bir şekilde elde ettiği Ka’be örtüsünü hediye etmeye karar veriyor. Fakat Ka’be örtüsünden alınan o mübarek parça istediği büyüklükte olmayınca kendince bir kompozisyon yaparak elindeki "mukaddes emaneti" iki yana sarkıtıp tam ortasına da Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in muazzez mührünü yerleştiriyor. Muhterem Hocamız da kutsal mekânlardan gelen o kıymetli hediyeyi "Oranın küçük bir parçasına bile kurban olurum; onun başımın üzerinde yeri var!" deyip koltuğunun üstüne astırıyor.”