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Fethullah Gülen neden evlenmediğini açıkladı

Fethullah Gülen: Bir dikilitaşım, çoluğum çocuğum olmadı. Ben bunları mensup olduğum, gönlümü verdiğim davama düşünceme hep aykırı saydım

08 Mart 2014 16:12

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, neden hiç evlenmediğini ve çocuk sahibi olmadığını Herkul.org sitesinde yayınlanan bir sohbetinde dile getirdi. Gülen, “Bir dikilitaşım, çoluğum çocuğum olmadı. Ben bunları mensup olduğum, gönlümü verdiğim davama düşünceme hep aykırı saydım” dedi.

Fethullah Gülen'in neden evlenmediğini merak edenlerin sayısı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Gülen'in çocuğu olmayışını eleştirmesiyle daha da arttı. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Herkul.org sitesinde Fethullah Gülen'in neden evlenmediğini açıkladığı sohbetinden bir kesit yayınlandı. 

Fethullah Gülen neden hiç evlilik yapmadığını şu sözlerle açıkladı: "Aslında şahsım adına bir endişe duymadım. Çünkü beni dünyaya bağlayacak hiç bir şeyim yok. Bunları dersem biraz iddia gibi olur. Bir dikilitaşım, çoluğum çocuğum olmadı. Ben bunları mensup olduğum, gönlümü verdiğim davama düşünceme hep aykırı saydım..."

 

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