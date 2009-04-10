T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fethullah Gülen, nasıl dua edileceğini anlattı

Fethullah Gülen, sitesinde yayımladığı görüntülü röportajında, nasıl dua edileceğini kendisine özgü üslubuyla anlattı.

10 Nisan 2009 03:00

Fethullah Gülen, sitesinde yayımladığı görüntülü röportajında nasıl dua edileceğini kendisine özgü üslubuyla anlattı.

Eyüp Erdoğan / Tempo24

Fethullah Gülen internet sitesinde yayımladığı görüntülü röportajında Allah’a nasıl yakarılması gerektiğini anlattı. Gülen, “Yakarışın özü” adlı bölümde insanın dua ederken konsantre olması ve yoğunlaşması gerektiğini belirterek, doğru duanın ne şekilde yapılması gerektiğini kendisine özgü üslubuyla dile getirdi.

Bir "pirin" öğrencisinden örnek veren Gülen doğru dua etme yöntemini tarif ederken "Kalbe dokunan bir mızrap gibi ses verilmeli. Kelimeler vicdanda tın diye bir ses çıkarmalı. Şakaklarını zonklatırcasına... Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle  öz beynini burnundan kusarcasına dua edilmeli. Bu, senin vücuduna da aksetmeli. Eline koluna aksedecek. Kıvranacaksın" dedi.

Fethullah Gülen'den dua tarifi - VİDEO

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24