Fethullah Gülen, nasıl dua edileceğini anlattı

Eyüp Erdoğan / Tempo24

Fethullah Gülen internet sitesinde yayımladığı görüntülü röportajında Allah’a nasıl yakarılması gerektiğini anlattı. Gülen, “Yakarışın özü” adlı bölümde insanın dua ederken konsantre olması ve yoğunlaşması gerektiğini belirterek, doğru duanın ne şekilde yapılması gerektiğini kendisine özgü üslubuyla dile getirdi.Bir "pirin" öğrencisinden örnek veren Gülen doğru dua etme yöntemini tarif ederken "Kalbe dokunan bir mızrap gibi ses verilmeli. Kelimeler vicdanda tın diye bir ses çıkarmalı. Şakaklarını zonklatırcasına... Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle öz beynini burnundan kusarcasına dua edilmeli. Bu, senin vücuduna da aksetmeli. Eline koluna aksedecek. Kıvranacaksın" dedi.