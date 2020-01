Fethullah Gülen: Kendimi kabre daha yakın hissediyorum

Son sohbetinde kendini kabre yakın hissettiğini söyleyen Fethullah Gülen, ''Şimdi gelecek bir dolmuş, 'Buyurun sizi de götürüyoruz...' Mecburi bir çıkış var'' dedi. Gülen, "Ey inandığım sevgili, bir de seninle yüzyüze gelsem ama önüme emre itaatteki incelik diye bir şey koyuyorsun..." cümlesinin devamını getiremeden gözyaşları içinde sohbetin olduğu salonu terk etti.

Gülen'in herkul.org'ta "Ağla ey gözlerim!.." kısa kestiği sohbetinin ilgili kısmı şöyle:

Ağla ey gözlerim!..

"Bir an oluyor ki acaba önümde bir an kaldı mı diyorsun. Belli bir yaştan sonda tabii... 50'yi aştınız, 60'a geldiniz... Biraz gayriciddi bir şey ama Erzurumlular öyle derler, 'Yaş 10 bülbül dağına kon... yaş 50 her şey belli, yaş 60 gelmiş gitmiş, yaş 70 işin bitmiş, yaş 80 ha varsın ha yoksun. Yaş, 60, 70 deyince bu defa meseleyi aylarla ölçüyorsun, 'Bu ay çağrı gelir mi?' diyorsun. Belli bir şeye geliyor ki, bu defa hafta diyorsun. Hastalıklar, rahatsızlıklar vs. kendini o kabre daha yakın hissediyorsun. Kendini limanda, rıhtımda, rampada görüyorsun. Şimdi gelecek bir dolmuş, 'Buyurun sizi de götürüyoruz...' Mecburi bir çıkış var. Bir zaman geliyor ki meseleyi gecelerle değerlendiriyorsun. Bu gece son gece mi? Bu gece son gece mi?(...) "

Fethullah Gülen, "Ey inandığım sevgili, bir de seninle yüzyüze gelsem ama önüme emre itaatteki incelik diye bir şey koyuyorsun..." cümlesinin devamını getiremeden gözyaşları içinde sohbetin olduğu salonu terk etti.