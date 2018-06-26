Fethullah Gülen ile fotoğraf çektiren 12 AKP'liden 5'i yeniden milletvekili oldu!

2012’de Pensilvanya’ya gidip Fetullah Gülen ile fotoğraf çektiren 12 AKP’liden aday gösterilen 5 isim yeniden milletvekili seçildi. Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Aksaray’dan, AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik Burdur’dan, eski AKP Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt'ten milletvekili oldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz ise İstanbul milletvekili seçildi. Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de aynı ilden vekil oldu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre AKP milletvekilleri, 2012’de Boston şehrinde Fetullah Gülen hareketi tarafından organize edilen ‘Kültür Günleri’ programına gitmişti. O tarihte 12 AKP milletvekilinden oluşan grup Pensilvanya'da Fetullah Gülen’le görüştü. Birlikte ikindi namazı kıldılar ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.

7'si tekrar aday adayı olmuştu

Ziyarete giden isimlerden 4'ü hariç diğerleri 2015’te yapılan iki seçimde liste dışı kalmıştı. İlknur İnceöz, Vedat Demiröz, Bayram Özçelik ve İsmail Tamer yeniden Meclis'e girmişti. 2018 seçimlerinde ise fotoğraftaki 12 isimden 7'si tekrar aday adayı oldu. Eski Adana milletvekili Fatoş Gürkan ve AKP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat aday gösterilmedi. İlknur İnceöz, Osman Ören, Bayram Özçelik, Vedat Demiröz ve İsmail Tamer ise yeniden aday yapılmıştı. 5 isim de milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Biri genel müdür, biri firari

Adaylık başvurusunda bulunmayan isimlerden Adem Tatlı, 27 Aralık 2017'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarım Kredi’nin iştiraklerinden Tareks Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne getirilmişti. Fotoğraftaki bir diğer eski AKP 'li milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den arandığını öğrenince yurt dışına kaçmıştı.