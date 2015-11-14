Fethullah Gülen: Hiçbir teröristin Müslüman olması mümkün değil

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, Fransa’nın başkenti Paris’te IŞİD tarafından gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırılarla ilgili taziye yazısı yayımladı. Yazısında "derin üzüntü içerisinde olduğunu" söyleyen Gülen, “Kimden ve ne maksatla gelmiş olursa olsun, her türlü terör hadisesini bir kere daha şiddetle lanetliyorum” dedi. Hiçbir teröristin Müslüman olmasının mümkün olmadığını söyleyen Gülen, "Hakiki bir Müslümanın da terörist olması söz konusu olamaz" dedi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Fethullah Gülen’in taziye yazısı şu şekilde:

"Paris'te mel'un bir katliam sonucunda 100'ün üzerinde masum insanın hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı haberini almanın derin teessürü içindeyim. Kimden ve ne maksatla gelmiş olursa olsun, her türlü terör hadisesini bir kere daha şiddetle lanetliyorum.

Bütün terör faaliyetleri, barışa ve huzura vurulan en büyük darbedir ve herkes tarafından hiçbir gerekçenin arkasına sığınmadan, "ama" sız, "lakin" siz olarak kınanması ve lanetlenmesi gereken, kabul edilemez cürümlerdir.

Terör, başta en kutsal ve evrensel bir değer olan insan hayatına yönelik bir tehdittir ve yeryüzünde şahit olunan en yoz insan eylemidir. Hiçbir din, hiçbir anlayış ve hiçbir telakki onu tasvip edecek kadar yozlaşmış olamaz.

İnsan hayatı Allah nezdinde çok büyük bir kıymete sahiptir. Kutsal Kitabımız hiçbir din ve ırk ayırmadan "Masum bir canı öldüren, yeryüzündeki insanların tamamını öldürmüş gibi muamele görür" buyurarak insan hayatını korunması gereken aslî değerlerden biri saymıştır. Müslüman sadece sulhün, barışın ve huzurun sembolüdür ve hep öyle olmalıdır. Bu sebeple hiçbir teröristin Müslüman olması mümkün olmadığı gibi, hakiki bir Müslümanın da terörist olması söz konusu olamaz.

Bu vesileyle dün Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan elim ve insanlık dışı katliamda yaralananlara acil şifalar diliyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Fransa Cumhurbaşkanı Sn. François Hollande'ın şahsında bütün Fransa halkına taziyelerimi sunuyorum.