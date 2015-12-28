Fethullah Gülen hakkında yokluğunda tutuklama kararı

Fethullah Gülen Cemaati'ne yönelik ana soruşturma kapsamında, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 61 şüpheli hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ana soruşturması kapsamında, Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 61 şüpheli için Sulh Ceza Hakimliğinin yokluğunda tutuklama kararı çıkarmasını talep etti.

Talebi değerlendiren hakimlik, Gülen'in de arasında bulunduğu 61 şüpheli hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarttı.

Birçoğunun yurtdışına çıktığı belirlenen, bir kısmının ise "yurtdışına çıkmış olabileceği" değerlendirilen ve haklarında yokluğunda tutuklama kararı verilen şüpheliler şunlar:

"Fetullah Gülen, Cevdet Türkyolu, İsmail Büyükçelebi, Hamdullah Bayram Öztürk, Necdet Başaran, Sait Aksoy, Abdullah Aymaz, Bahattin Karataş, Sadık Kesmeci, Harun Tokak, Ahmet Can, Ahmet Kara, Ali Çelik, Halit Esendir, İbrahim Kocabıyık, İsmail Cingöz, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Erdoğan Tüzün, Muammer Türkyılmaz, Murat Karabulut, Mustafa Muhammet Günay, Mustafa Özcan, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Mustafa Yeşil, Naci Tosun, Osman Hilmi Özdil, Osman Karakuş, Reşit Haylamaz, Sadettin Başer, Suat Yıldırım, Süleyman Tiftik, Süleyman Uysal, Şerif Ali Tekalan, Ahmet Kirmiç, Kudret Ünal, Faruk İlk, Mehmet Ali Büyükçelebi, Talip Büyük, İsmet Aksoy, Önder Aytaç, Cemil Koca, Rıdvan Akovalı, Hamdi Akın İpek, Hüseyin Saruhan, Suat Yiğit, Ziya Demirel, Rahmi Bıyık, Hüseyin Kara, Tuncay Delibaşı, Barbaros Kocakurt, Bekir Baz, İrfan Yılmaz, Necdet İçel, Nevzat Ayvacı, Ali Ursavaş, Mehmet Hanefi Sözen, Ahmet Şahinalp, Ahmet Kurucan, Abdulletif Tapkan, Selman Kuzu ve Cemal Türk."