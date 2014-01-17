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Fethullah Gülen hakkında suç duyurusu

Ülkenin huzuru için savcıları göreve çağırdığını ifade eden Ünal, darbe ve darbe girişimlerini lanetlediğini kaydetti

17 Ocak 2014 23:22

Gazeteci-yazar Yusuf Ünal, Fethullah Gülen'in ABD'den iadesi ve yargılanması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
CNNTürk'ün haberine göre Ünal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu öncesinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yusuf Ünal, 17 Aralık darbe girişiminin üzerinden bir ay geçtiğini ifade ederek, Fethullah Gülen'in dokunulmazlığının olup olmadığını bilmediklerini aktardı. Ünal, "Bugüne kadar Fethullah Gülen'e hesap soracak savcı çıkmadı. Paralel devletin başı belli. Eylem ve ifadeler ortada. Bunların yasalardaki karşılığı da belli" dedi.
Bazı polis müdürlerinin keyfi operasyonlarla hükümeti yıpratmaya çalıştığını anlatan Ünal, "Hükümeti yıkma teşebbüsü sürüyor. Ülkeyi milyarlarca dolar zarara uğrattı. Gülen, gizli kasetlerle şantaj, milletvekillerine istifa baskısı, yargı ve emniyeti etki altına almak ve kendi ifadesiyle devletin kılcal damarlarına sızmak suçlarından yargılanmalıdır. Gülen'in ABD'den iadesi sağlanmalı ve İsrail bağlantıları mutlaka soruşturulmalıdır" diye konuştu.

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