Fethullah Gülen 'denetimsiz' interneti böyle eleştirmiş

T24- Türkiye'de 22 Ağustos'ta uygulanmaya başlayacak "internet yasaklarına" karşı binlerce kişi 15 Mayıs'ta "İnternetime Dokunma" eylemine hazırlarken, Fethullah Gülen’in internetteki denetimsizliğini eleştirdiği 25.04. 20011 tarihli bir video ortaya çıktı.



"22 Ağustos'ta internete yasak geliyor"



"BTK'dan yasak açıklaması: 40 milyonu takip etme görevimiz yok"

Fethullah Gülen'in o videosu için TIKLAYIN:







Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nca (BTK) hazırlanan "İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" tasarısı 22 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu uygulamayla internete "BTK" tarafından belirlenen Aile, çocuk, yurtiçi ve standart paket adıyla 4 filtre tipinden biri seçilerek girilebilecek. Bu filtreleri aşmak ise suç sayılacak. Uygulama, basının gündemine gelen "yasaklı kelimeler listesi"yle büyük tepki topladı. Sosyal ağlarda organize olan çok sayıda kişi çeşitli protestolar için harekete geçti. "İnternetime Dokunma" etkinliği kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinde yapılacak protesto yürüyüşlerine katılacak kişi sayısı 460 bin kişiyi geçti.

'Gayri meşru chat'leşmelerden fuhşa'



Fırat Haber Ajansı'nın ortaya çıkardığı 25.04. 20011 tarihli videoda ise Gülen, gayri meşru chatleşmeler yapıldığına dikkat çekiyor. Gülen konuşmasında “Günümüzde bu bilgisayar oyunları filan. Bu internet kafeler filan buralarda olan şeyler, bu mevzunun da böyle bağlayıcı kanunu kuralı yok. İnsanlar da tahdit koyamıyorlar o mevzuda, belli anahtarlarla sadece girilmesi gerekli olan yerlere girme gibi bir tahdit getiremiyorlar. Çok ciddi problemler oluşuyor. Bağışlayın gayri meşru ‘chat’leşmelerden alın da fuhşa münkerata gitmeye kadar” ifadelerine yer veriyor.

'Pes diyorum'



BTK Başkanı Tayfun Acarer dün düzenlediği basın toplantısında filtrelemenin yanlış anlaşıldığını savundu. Acarer uygulama sansür diye nitelenince “Bir olay bu kadar çarpıtılır mı, pes diyorum. Benzer düzenlemeler Avrupa’da da var. Bu uygulamayla zaten herkes standart paket içinde kalacak. Ancak isterse diğer paketler için başvuruda bulunacak. Bunun neresi sansür? Standart paket şu anda neyse aynen devam edecek. Şu ankinden farklı bir filtre koyulmayacak. Standart tarifede bir internet sitesinin içeriğinde bir suç varsa zaten erişime engelleniyor” dedi. Acarer, Türkiye'de 9,5 milyona yakın internet abonesi, 40 milyon internet kullanıcısı bulunduğunu belirterek, ''Bunları veri tabanında izlemek gibi bir görevimiz yok. Böyle bir veri tabanını, trafiği nasıl kontrol edebiliriz?'' dedi.