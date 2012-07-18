Fethullah Gülen bu odada yaşıyor

Herkul.org adlı internet sitesinde yayımlanan fotoğraflarda Fethullah Gülen'in yatağı, Kuran-ı Kerim'i, çalışma masası ve bazı kişisel eşyaları görülüyor. Sitede Fethullah Gülen’in istirahat ettiği odanın fotoğraflarının merakları gidermek amacıyla paylaşıldığı bilgisi yer alıyor.

Sitede, Gülen’in hayatını burada sürdürdüğü ifade edilirken fotoğraflardaki oda özetle şöyle tarif ediliyor: “ Burada yazıp çiziyor, burada okuyup çalışıyor, burada istirahat ediyor ve burada geceler boyu Cenâb-ı Hakk’a el açıp dua dua yalvarıyor. Çalışma masasının tam ortasında ezan okuyan bir saat, şu anda üzerinde çalışılan dosyalar, belki de -tabir caizse- Hocamızın tek hobisi diyebileceğimiz tefarik şişeleri (farklı güzel kokuların belli ölçülerde karıştırıldığı küçük kaplar), diğer tarafta öğrenci evlerinde kullanılan türden yatak, acil durumlar için ilaç, pervane ve yelpaze fotoğrafta ilk nazara çarpan eşya…”