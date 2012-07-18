T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fethullah Gülen bu odada yaşıyor

13 yıldır ABD'de yaşayan Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlik evindeki odasının fotoğrafları ilk kez yayımlandı

18 Temmuz 2012 16:44

Herkul.org adlı internet sitesinde yayımlanan fotoğraflarda Fethullah Gülen'in yatağı, Kuran-ı Kerim'i, çalışma masası ve bazı kişisel eşyaları görülüyor. Sitede Fethullah Gülen’in istirahat ettiği odanın fotoğraflarının merakları gidermek amacıyla paylaşıldığı bilgisi yer alıyor.

\

Sitede, Gülen’in hayatını burada sürdürdüğü ifade edilirken fotoğraflardaki oda özetle şöyle tarif ediliyor: “ Burada yazıp çiziyor, burada okuyup çalışıyor, burada istirahat ediyor ve burada geceler boyu Cenâb-ı Hakk’a el açıp dua dua yalvarıyor. Çalışma masasının tam ortasında ezan okuyan bir saat, şu anda üzerinde çalışılan dosyalar, belki de -tabir caizse- Hocamızın tek hobisi diyebileceğimiz tefarik şişeleri (farklı güzel kokuların belli ölçülerde karıştırıldığı küçük kaplar), diğer tarafta öğrenci evlerinde kullanılan türden yatak, acil durumlar için ilaç, pervane ve yelpaze fotoğrafta ilk nazara çarpan eşya…”

ETİKETLER

fethullah gülengülenin odasıherkul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24