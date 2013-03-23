'Fethullah Gülen, bir cemaatin lideri değildir'

Fethullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, Gülen'in "Nur Cemaati lideri" olmadığını söyleyerek, "cemaat" tanımı yerine "hizmet" teriminin kullanılmasının doğru olacağını söyledi.

Fethullah Gülen'in resmi yayın organlarından biri olan fgulen.com'da yapılan açıklamada, Fethullah Gülen'in "Nur Cemaati lideri" olduğu iddiaları yalanlandı.

Av. Orhan Erdemli, "Müvekkilimin kamuoyuna bizzat defaatle açıkladığı üzere, kendisi herhangi bir isim ya da nam altında hiçbir cemaatin lideri olmayıp, bu türden faaliyetlerin içerisinde de değildir" dedi.

"Cemaat" denilmesinin de yanlış olduğu söyleyen Erdemli, "cemaat kelimesinin daha ziyade dini topluluklar için kullanıldığını, oysa kendisinin hizmet fikriyle yola çıktığını, farklı düşünceden insanlarla diyalogda bulunduğunu, insanları iyiye ve doğruya teşvik ettiğini, dolayısıyla her hangi bir hareketin veya dini cemaatin lideri olmadığını belirtmiştir" ifadelerini kullandı.

fgulen.com sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Fethullah Gülen Hocaefendi hakkında "Nur Cemaati lideri" olduğu iddiaya düzeltme ve cevap metni

Posta Gazetesi'nde 14 Mart 2013 tarihinde 'Okyanus Ötesinden İlan" başlıklı yazıda müvekkilim Fettullah Gülen'den "Nur Cemaati Lideri" olarak sözedilmiştir.

Müvekkilimin kamuoyuna bizzat defaatle açıkladığı üzere, kendisi herhangi bir isim ya da nam altında hiçbir cemaatin lideri olmayıp, bu türden faaliyetlerin içerisinde de değildir. Muhterem müvekkilim memleketimizin, milletimizin ve bütün insanlığın meselelerine karşı hassasiyet gösteren mütefekkir bir şahsiyet olarak, insanlığın sorunlarının çözümü yönünde anayasal haklar çerçevesinde ve hukukun sınırları içinde fikri mesai sarfeden bir ilim ve fikir adamıdır. Nitekim bu ilmi gayretler neticesinde ortaya çok sayıda fikri eser çıkmış ve bunlar kamuoyu nezdinde büyük rağbet ve kabul görmüştür.

Müvekkilim 01 Mart 2001 tarihli Radikal gazetesinde 8. sayfada yayınlanan yazıda, cemaat kelimesinin daha ziyade dini topluluklar için kullanıldığını, oysa kendisinin hizmet fikriyle yola çıktığını, farklı düşünceden insanlarla diyalogda bulunduğunu, insanları iyiye ve doğruya teşvik ettiğini, dolayısıyla her hangi bir hareketin veya dini cemaatin lideri olmadığını belirtmiştir.

Doğru bilgilendirilmesi bakımından kamuoyuna saygılarımızla sunarız."