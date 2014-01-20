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Fethullah Gülen Akit'e iki ayda 60 dava açtı

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, hükümete yakınlığıyla bilinen Akit gazetesine 2 ayda 60 dava açtı

20 Ocak 2014 12:54

Fethullah Gülen'in son 2 ay içinde Akit'e toplam 60 dava açtığı ortaya çıktı.

Fethullah Gülen, Yeni Akit gazetesine 2 ay içinde toplam 60 dava açtı. Gülen'in davalarını bugünkü sürmanşetine taşıyan gazete, 'Papa'ya, Patrik'e, Haham'a muhabbet, Akit'e linç. Gülen'den Akit'e 60 dava' başlığını kullandı.

Gazete haberi, "Papa'ya hoşgörüyle yaklaşan, Çevik Bir'e saygılar sunan Fethullah Gülen, 2 ay içinde yazarlarımız Hasan Karakaya'ya 32, Mehtap Yılmaz'a ise 10 dava açtı. Muhabirlerimiz Mehmet Özmen, Hüseyin Kulaoğlu ve Naim Taşbaşı'ya açılan davalarla birlikte Gülen'in gazetemize açtığı toplam dava sayısı 60'ı buldu" şeklinde duyurdu.

 

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