Fethullah Gülen Akit'e iki ayda 60 dava açtı

Fethullah Gülen'in son 2 ay içinde Akit'e toplam 60 dava açtığı ortaya çıktı.

Fethullah Gülen, Yeni Akit gazetesine 2 ay içinde toplam 60 dava açtı. Gülen'in davalarını bugünkü sürmanşetine taşıyan gazete, 'Papa'ya, Patrik'e, Haham'a muhabbet, Akit'e linç. Gülen'den Akit'e 60 dava' başlığını kullandı.

Gazete haberi, "Papa'ya hoşgörüyle yaklaşan, Çevik Bir'e saygılar sunan Fethullah Gülen, 2 ay içinde yazarlarımız Hasan Karakaya'ya 32, Mehtap Yılmaz'a ise 10 dava açtı. Muhabirlerimiz Mehmet Özmen, Hüseyin Kulaoğlu ve Naim Taşbaşı'ya açılan davalarla birlikte Gülen'in gazetemize açtığı toplam dava sayısı 60'ı buldu" şeklinde duyurdu.