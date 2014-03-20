'Fethullah Gülen ABD'nin yetiştirdiği bir Lawrence'tır, ihanetin başıdır'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 17 Aralık yolsuzluk operasyoonu sonrası tırmanan AKP ve Fethullah Gülen cemaati arasındaki gerilime ilişkin, Gülen'e ağır ithamlarda bulunarak, “Şahsen Fethullah Gülen’i böyle bilmiyordum. Son gelişmeler bize şunu gösterdi ki; ABD’nin yetiştirdiği bir Lawrence’tır. İhanetin başıdır” dedi.

Zaman Gazetesi'nn haberine göre, Karaosmanoğlu, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yayın yapan Mavi Kocaeli Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni Olcay Sanal’a verdiği röportajda, “Cemaat’in tabanı ile bir problemimiz yok. Taban temiz. Tabanın üstte yapılanlarla bir ilgisi yok. Üst yönetimde bir ihanet var. CIA-MOSSAD ile işbirliği var. Türkiye’yi çökertme hareketi var. Türkiye’de askeri yönde bir ihtilal yapamadılar ama hükümeti nasıl çökertiriz. Türkiye’ye nasıl zarar veririz hesabına girdiler.” iddiasında bulundu.

Karaosmanoğlu, konuşmasının devamında Gülen cemaati ve Fethullah Gülen hakkında ağır sözler sarfederek, “Fethullah Gülen bir Lawrence’tır. Osmanlı İmparatorluğu ile Arap dünyasının arasını açan Lawrence vardı. Müslüman kılığında Arabistan’da dolaştı. Osmanlı İmparatorluğu ile Arap dünyasının arasını nasıl kopartırım çalışmaları içerine girdi. Lawrence’ı İngilizler yetiştirmişti. Bugün de yaşananlar aynı durumdur, başka bir şey değildir. Doğrudan doğruya bir ihanettir. Bunları temizleyeceğiz. El altından insanları yetiştiriyor, Merkez Bankası’na koyuyor. Anayasa Mahkemesi’ne, BDDK’ya yerleştiriyor. Paranın döndüğü yerlerde bulunuyorlar. TÜBİTAK’ta bile yerleşmişler. Bunlar artık deşifre oldular, temizleneceklerdir. Devletin memuru devlete bağlı olur. Elde ettikleri bilgileri ABD, İsrail, İngilizlere veriyorlar.” ifadelerini kullandı