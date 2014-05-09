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Fethullah Gülen, ABD'den nasıl oturma izni aldı?

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Fethullah Gülen’in ABD’den nasıl oturma vizesi aldığını yazdı

09 Mayıs 2014 12:14

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Barack Obama’ya Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’in iadesi beklentisini iletmesi sonrası Gülen'in ABD'deki oturma izninin tekrar gündeme geldiğini belirtti. Ergin, Türkiye'de bazı kesimlerce "Gülen ve Amerika işbirliği" algısının oluşturulduğu, ancak bu algının aksine Gülen'in Amerika'dan oturma izni alabilmek için uzun süren bir hukuk mücadelesi verdiğini belirtti.

Sedat Ergin'in Hürriyet gazetesinde "Fethullah Gülen, ABD'de oturma iznini nasıl aldı?" başlığıyla yayımlanan (9 Mayıs 2014) yazısı şöyle:

Türkiye’de pek çok kesimde -özellikle kendisine eleştirel yaklaşan çevrelerdeki- yaygın görüş, Gülen’in sırtını Amerikan yönetimine dayadığı tezidir. Bu önerme, Gülen’in ABD’de kalışının Amerikan hükümetinin teşviki ve himayesi altında gerçekleştiği varsayımını da içerir.

Oysa Gülen’in ABD’de oturma izni almasıyla sonuçlanan gelişmeleri incelediğimizde, tablonun bu kabullerden bir hayli farklı bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Bürosu, dolayısıyla bu kurumun bağlı bulunduğu ABD İç Güvenlik Bakanlığı (Department of Homeland Security), Gülen’in ABD’de kalmasına kuvvetle karşı çıkmış.

* * *

ABD’ye 1999 yılında giden Gülen, bu ülkeye ayak bastıktan sonraki dönemde kalıcı oturma izni alabilmek için uzun soluklu bir hukuk mücadelesi vermek zorunda kalıyor. Gülen, muhtelif vize kategorilerinde yaptığı başvuruların reddedilmesinden sonra son olarak 2006 Kasım ayında “I-140” olarak adlandırılan kalıcı çalışma (alien worker-yabancı işçi/çalışan) vizesi için başvuru yapıyor. Bu izni talep edebilmek için sıradışı bir yeteneğe/beceriye (outstanding ability) sahip olmak, olağanüstü başarılı bir profesör ya da araştırmacı kimliği taşımak ya da kalifiye işçi olmak gerekiyor.

Gülen eğitim alanında “sıradışı yetenek” ölçütünü karşıladığını ileri sürüyor. Göçmen Bürosu, kendisinin bir din adamı olduğunu belirterek, eğitim alanındaki becerilerini delillendirmesini talep ediyor. Göçmen Bürosu, Gülen’in sunduğu dosyanın dayanaklarını yeterli bulmayarak başvuru talebini 19 Kasım 2007 tarihinde reddediyor. Gülen’in Göçmen Bürosu’nun temyiz dairesine yaptığı itiraz da 7 Mart 2008 tarihinde reddediliyor.
Bunun üzerine Gülen vize hukuku alanında uzman bir Amerikalı avukat tutarak, Göçmen Dairesi’ni Pensilvanya’daki federal mahkemede dava ediyor. Gülen’in avukatı Thedore Murphy, açtığı davada Göçmen Bürosu’nun ret kararının keyfi olduğu iddiasını öne sürüyor.

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