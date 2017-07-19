Fethullah Gülen: 15 Temmuz'u ulusalcı laik bir kesim yapmış olabilir

15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olarak gösterilen ve bu nedenle Türkiye’nin ABD’den defalarca iadesini istediği Fethullah Gülen, “darbe girişiminin ulusalcı laik bir kesim tarafından yapılmış olabileceği” iddiasını öne sürdü. Gülen, "darbe teşebbüsü suçlamasının uluslararası tarafsız bir kuruluş tarafından soruşturulmasını teklif ettiğini ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bunu kabul etmediğini" öne sürdü.

Fethullah Gülen, Mısır’da seçimle gelen Mursi'yi darbeyle devirdikten sonra Cumhurbaşkanı olan Sisi'ye yakın El-Yevm 7 gazetesine söyleşi verdi. Gülen, “15 Temmuz’da darbe teşebbüsünün kimin tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz” sorusu üzerine "kesin olarak bir kesimi suçlayamayacağını ancak ulusalcı laik bir kesimin bunu yapmış olabileceğini" iddia etti.

"Darbe girişiminin olduğu gece darbeyi kınadığını" ifade eden Gülen, "Gülen cemaatine atılan darbe teşebbüsü suçlamasının uluslararası tarafsız bir kuruluş tarafından soruşturulmasını teklif ettiğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bunu kabul etmediğini" öne sürdü.

“Yeni bir askeri eylem beklemiyorum”

Fethullah Gülen, "Erdoğan’ın Hitler, Stalin ve Mao gibi diktatör olduğunu" ileri sürerek, "Avrupa’nın kendisini anlaması için daha çok kurban vermeleri gerektiğini" iddia etti.

"15 Temmuz olaylarının gerçek bir askeri darbe veya sistematik bir oyun olsa da Erdoğan'a karşı yeni bir askeri eylem beklemediğini" söyleyen Gülen, “Kendilerine karşı yürütüldüğünü iddia ettiği aşırılıklara rağmen asla böyle bir darbe hareketini kabul etmeyeceğini” ifade etti.

Gülen, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini Türkiye’ye iade etmesi durumunda kaçmaya teşebbüs etmeyeceğini ve Türkiye’ye geleceğini öne sürdü.

Erdoğan yargılanır mı?

Röportajı yapan Hashem Al Fakhrani, Gülen'e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası mahkemelerde yargılanmasının mümkün olup olmadığını da sordu. Gülen, bunun zor olduğunu ve Türkiye’de bazı muhalefet liderlerinin de Erdoğan’ı desteklediğini söyledi.