Fethiyespor'un rakibi Hacettepespor

FETHİYE, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor sezonun ilk maçında yarın Hacettepespor ile karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı\'nda İlker Yasin Avcı\'nın yöneteceği müsabaka saat 20.00\'de başlayacak. Fethiyespor\'da sakatlığı bulunan orta saha Orhan Gülle forma giyemeyecek. Sportif Direktör Murat Özavcı, Hacettepe engelini aşıp sezona mutlu gireceklerini söyledi. Yeni bir takım olduklarının altını çizen Özavcı, \"İlk karşılaşmalar kesinlikle kolay geçmiyor, biz de bunun farkındayız. Ancak en iyi şekilde motive olup, 3 puanı hanemize yazdıracağız\" dedi.