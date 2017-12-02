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Spor

Fethiyespor'un rakibi Bandırmaspor

FETHİYE, (DHA) -TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta yeni teknik direktörü Levent Eriş yönetiminde evinde Silivrispor'u 3-0 yenerek çıkışa geçen Fethiyespor, yarın zirve yarışından kopmak istemeyen Bandırmaspor'a misafir olacak

02 Aralık 2017 15:31

FETHİYE, (DHA) -TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta yeni teknik direktörü Levent Eriş yönetiminde evinde Silivrispor\'u 3-0 yenerek çıkışa geçen Fethiyespor, yarın zirve yarışından kopmak istemeyen Bandırmaspor\'a misafir olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak müsabakayı Burak Taşkınsoy yönetecek. Fethiyespor\'da sakatlıkları süren Onur, Ömer ve Berat, Bandırmanspor deplasmanında görev alamayacak. Bandırmaspor\'u da yenip seri yakalamak istediklerini belirten Levent Eriş, \"Silivrispor galibiyetiyle kendimize geldik. Bandırmaspor güçlü bir ekip ancak yenilmez değil\" diye konuştu. 

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